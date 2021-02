Aluminij se je po zmagi približal prvakom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Aluminija so na današnji zaostali tekmi 20. kroga Prve lige Telekom Slovenije premagali Celje z 1:0 (0:0).

Zaostala tekma osmouvrščenega Celja in devetouvrščenega Aluminija - ta bi morala biti 11. februarja, a je bila prestavljena zaradi zasneženega in zamrznjenega igrišča v tukajšnjem Športnem parku - se je končala z zmago domače zasedbe iz Kidričevega, ki se je osmoljencu današnje tekme približala na štiri točke, zadnjeuvrščeni Gorici pa ušla na pet točk.

Po začetnem tipanju moči so si prvo priložnost na tekmi priigrali Kidričani, strel Harisa Kadrića z roba kazenskega prostora v sedmi minuti pa ni povzročil nobenih težav gostujočemu vratarja Matjažu Rozmanu. Sedem minut kasneje se je Kadrić znova znašel v obetavni priložnosti, v zaključku akcije pa ni ne podal ne streljal, tako da je celjska obramba odpravila nevarnost pred svojimi vrati.

V nadaljevanju je tekma v glavnem potekala med obema kazenskima prostoroma, malenkostno bolj aktivni so bili izbranci domačega trenerja Oskarja Drobneta, ki so si novo priložnost priigrali v 20. minuti, po strelu v prvem polčasu najbolj agilnega Kadrića v 20. minuti pa je bil Rozman znova na pravem mestu. V prvem polčasu dokaj bledi državni prvaki iz Celja so si prvo priložnost ustvarili v 30. minuti, strel Ivana Božiča z desne strani pa je zletel mimo vrat povsem nezaposlenega domačega vratarja Luke Janžekoviča.

Celjani so izgubili tretjič zapored. Foto: Grega Valančič / Sportida

Celjanom prepovedani položaj preprečil vodstvo

V končnici prvega polčasa so gosti celo dosegli zadetek, a ga je glavni sodnik Alen Borošak razveljavil zaradi prepovedanega položaja Božiča, gostitelji pa so znova zagrozili prek Kadrića, njegov strel z dvanajstih metrov pa je švignil mimo desne vratnice.

Začetek drugega polčasa je bil po "uspavanki" iz prvega polčasa izjemno razburljiv. Prvi so v 48. minuti zagrozili gostitelji, po strelu Alena Krajnca pa se je znova izkazal Rozman. Le dve minuti kasneje so zagrozili nogometaši iz mesta grofov, a je Mičo Kuzmanović slabo sprejel žogo in obetavna priložnost je splavala po vodi.

V 54. minuti je glavni sodnik Borošak po prekršku Matica Vrbanca nad Korejcem Dohyunom Kimom pokazal na 11-metrovko, ki jo je uspešno izvedel Kadrić.

Haris Kadrić je dosegel prvenec v dresu Aluminija. Foto: NK Aluminij

Celjani skušali prevzeti pobudo

Po vodilnem golu Kidričanov so Celjani skušali prevzeti pobudo, a v tem niso bili najbolj uspešni. Gostitelji so brez težav odbili vse njihove jalove napade. Od 83. minuti so nastopali z igralcem manj, saj je strelec edinega gola na tekmi po prerivanju prejel drugi rumeni karton.

Celjani so bili še najbližje zadetku minuto kasneje, ko je domači obrambni igralec Nemanja Jakšić nespretno zadel žogo, ta pa se je od vratnice odbila v naročje Janžekoviča in ostalo je pri minimalni zmagi domače zasedbe, medtem ko je gostujoča doživela še drugi poraz v nizu v spomladanskem delu sezone.

Celjska ekipa bo naslednjo tekmo igrala v soboto, 20. februarja, ko bo gostovala pri drugouvrščenemu Mariboru, zasedba iz Kidričevega pa bo dan kasneje gostila vodilno Olimpijo.

Aluminij : Celje 1:0 (0:0)



Športni park, brez gledalcev, sodniki: Borošak, Friš, Horvat.



Strelec: 1:0 Kadrić (55./11 m).



Aluminij: Janžekovič, Azemović, Petek, Ploj, Jakšić, Čermak, Marinšek (od 71. Pečnik), Flakus Bosilj (od 82. Jauk), Krajnc (od 71. Mujan), Kim (od 90. Bolha), Kadrić.



Celje: Rozman, Martis (od 46. Brecl), Kuzmanović, Benedičič (od 46. Rorič), Matjašič (od 68. Kerin), Vrbanec, Božić (od 68. Sokler), Stojinović, Zaletel, Novak, Kadušić.



Rumeni kartoni: Azemović, Kadrić; Kadušić, Rorič, Rozman.

Rdeči karton: Kadrić (83.).