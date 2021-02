Mandarića nasmejana z razlogom, pri Mariboru vrag vzel šalo #video

''Zdaj smo prvi. Upam, da pri tem tudi ostane,'' sporoča prvi zvezdnik Olimpije Đorđe Ivanović. Proti Muri se je izkazal, za dodatno dobro voljo v zmajevem gnezdu sta poskrbela še prihoda Anteja Ćorića in Vujadina Savića. Ljubljančani so nepričakovano hitro prehiteli Maribor. Strateg vijolic Mauro Camoranesi je po zadnjem spodrsljaju z Bravom zaupal, kaj ga najbolj skrbi.

Le dva spomladanska kroga sta bila potrebna, pa je jesenski prvak Maribor že zdrsnil z vodilnega položaja Prve lige Telekom Slovenije. Po nedeljski zmagi v derbiju kroga proti Muri (2:0) ga je prehitela Olimpija. ''V drugem polčasu smo bili za kanček boljši in na koncu zasluženo zmagali,'' je dejal Goran Stanković, ki je prvič vodil člansko zasedbo zmajev v Stožicah in nadaljeval zmagoviti niz.

Kurež je o tem pogosto sanjal

Najstnik Gal Kurež je proti Muri dočakal strelski prvenec v prvi ligi. Foto: Vid Ponikvar ''Mura je odlična ekipa, a nam ji je uspelo vsiliti naš način igre in zmagati,'' je po težko priborjeni zmagi zaupal Đorđe Ivanović. Z golom in podajo je postal prvi junak srečanja, po novem je tudi najboljši strelec prvenstva. V polno je prvič zadel 19-letni up Olimpije Gal Kurež in poskrbel za nadaljevanje posrečenih zgodb zeleno-belih v letu 2021. ''Vedno sem si želel na eni od takšnih tekem, derbijev dati odločilen zadetek,'' mladi Zasavec v pogovoru za Planet TV ni skrival navdušenja.

O tem, kako je dvoboj odločila individualna kakovost, zlasti tista, ki jo poseduje Ivanović, je razglabljal tudi trener Mure Ante Šimundža. ''Zaslužili smo si več, v določenih trenutkih smo imeli tudi več od igre. Ustvarili smo si več priložnosti, a je to tekmo odločila individualna kakovost,'' se je tudi Mariborčan poklonil razigranemu Srbu.

Trojica, ki se je pripravljala v Turčiji, še brez zmage!

Mura, ki se je pripravljala v Turčiji in imela kar nekaj težav z okužbami igralcev, letos še ni zmagala. Foto: Vid Ponikvar Olimpija je po zmagi nad Muro na lestvici prehitela Maribor. ''Zdaj smo prvi in upam, da pri tem tudi ostane,'' je Ivanović predstavil glavni cilj zmajev. Trener se s skokom na vrh ne obremenjuje. ''Daleč je še do konca, čaka nas še 15 tekem. Gremo tekmo po tekmo,'' podobno kot po zmagi v Kopru umirja evforijo in izpostavlja moštveni duh, ki je prišel do izraza pri čustvenem skupinskem proslavljanju zmage po koncu tekme.

Mura v Stožicah ni zaigrala v najmočnejši postavi. Okužbe številnih igralcev s koronavirusom in karantene so vzele svoj davek, strokovno vodstvo je moralo improvizirati. Zanimivo je, da vse tri ekipe, ki so se na spomladanski del pripravljale v Turčiji, še čakajo na prvo zmago v tem letu. Maribor, Mura in Celje so spomladi odigrali pet tekem, zbrali tri remije in dva poraza. Razočarani so zlasti v taboru vijolic, saj so prvo mesto prepustili največjemu tekmecu.

Camoranesi opozarja, zakaj izgubljajo preveč točk

Mauro Camoranesi je z Mariborom po dolgem času sestopil s prvega mesta. Foto: Vid Ponikvar Maribor prejema veliko zadetkov, na zadnjih treh tekmah jih je dobil šest, proti Bravu pa sta ga v zadnjih minutah pred porazom rešila sreča in obrambe vratarja Ažbeta Juga.

''O tem sem se pogovarjal z igralci. Nadaljevali bomo po svoji težki poti. Delali bomo, še bolj bomo garali,'' je Mauro Camoranesi spregovoril o velikem številu prejetih golov. ''Skrbi me, da je opazno, da začenjamo tolikokrat tekme z zaostankom, ki pa ga vedno ne moremo nadomestiti, zato izgubljamo preveč točk. Moramo poskrbeti, in to čim prej, da bomo boljši in bolj zbrani v prve pol ure tekme," je dejal trener, ki bi si želel več tekem, v katerih bi Maribor dosegel prvi gol. Letos je še ni dočakal.

Odmevi po remiju Maribora in Brava:

''Bolj moramo biti zbrani na tekmo. Če to popravimo, bo bolje,'' dodaja kapetan Marcos Tavares, ki je nezadovoljen s tem, da Maribor prejema tako pogosto zadetke iz prekinitev.

Olimpija se je tik pred zdajci še okrepila

Ante Ćorić se je v dresu Rome v ligi prvakov pomeril tudi proti rojaku Luki Modriću (Real Madrid). Foto: Reuters Mariboru bi bilo lahko v nadaljevanju sezone v boju za naslov še težje, saj se je Olimpija zadnji dan prestopnega roka okrepila. Prišla sta Srb Vujadin Savić, ki bo okrepil obrambo, in pa nekdanji čudežni deček hrvaškega nogometa Ante Ćorić, ki bi lahko dvignil igro in kreativnost zvezne vrste. Oba igralca pa imata veliko izkušenj s tem, kako se osvajajo lovorike. To sta dobro spoznala pri Crveni zvezdi in zagrebškem Dinamu.

Z njunim prihodom, saj v Ljubljano prihajata kot posojena nogometaša Apoela in Rome, je vodstvo zmajev dokazalo, kako močno si prizadeva popeljati Olimpijo do prvega mesta. Predsednik Milan Mandarić in njegov poslovni sodelavec Željko Mandarić po zmagi nad Muro nista skrivala zadovoljstva …

Milan Mandarić in njegov daljni sorodnik, uspešni hrvaški poslovnež Željko Mandarić, bi rada Olimpijo popeljala do naslova državnega prvaka. Foto: Vid Ponikvar

Drugouvrščene Mariborčane čaka v naslednjem krogu zahtevni štajerski derbi. Odhajajo v Celje, ki bo v sredo v zaostali tekmi 20. kroga gostovalo v Kidričevem. Ravno tam, kjer bo konec tedna Olimpija branila prvo mesto …