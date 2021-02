Olimpijo pred iztekom prestopnega roka okrepil Savić

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometni klub Olimpija se je pred današnjim iztekom prestopnega roka okrepil s srbskim nogometašem Vujadinom Savićem. Izkušeni osrednji branilec je s klubom sklenil sodelovanje do konca te sezone. Nazadnje je bil Savić član APOEL Nikozije, za katerega je nastopil 25-krat in dosegel dva zadetka.

Tridesetletni Beograjčan je svojo kariero začel pri Crveni zvezdi. V tujino je prvič odšel leta 2010, ko je prestopil v francoski Bordeaux, za katerega je zbral 13 nastopov in en zadetek. Ko je bil član tega francoskega prvoligaša je bil dvakrat posojen, in sicer v nemška kluba, Dynamo Dresden ter Arminia Bielefeld.

Nova okrepitev Olimpije je Vujadin Savić. Izkušeni centralni branilec je s klubom sklenil sodelovanje do 30. 6. 2021. 🐉



Dobrodošel, Vujadin! 💚🤝



Več na https://t.co/lq4g1HBWaZ#verjamemvzmaje pic.twitter.com/9M6hWqzxK4 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) February 15, 2021

Leta 2015 je odšel v Watford, na začetku sezone 2015/2016 pa k moldavskemu prvaku, Šerifu iz Tiraspola. Za ta klub je zbral 36 nastopov in dosegel štiri zadetke ter osvojil naslov moldavskega prvaka. Sledila je vrnitev k Crveni zvezdi, pri kateri je ostal dve leti in dvakrat dvignil pokal državnih prvakov Srbije. Skupaj je za matični klub zabeležil 82 nastopov.

"Vajen sem, da se s klubom borim za naslove"

"Zelo sem srečen, da sem podpisal za Olimpijo. Iskreno upam, da bom izpolnil pričakovanja vseh ljudi v klubu. Veseli me, da se nahajamo na prvem mestu. Nadejam se, da bom nadaljeval ta moj niz z lovorikami in da jo bom osvojil tudi tukaj. Pritiska ne čutim, saj sem vajen, da se s klubi borim za naslove. Čutim zgolj mero odgovornosti, da s svojimi izkušnjami poskušam pomagati mladim igralcem, ki so v Olimpiji," je ob podpisu pogodbe dejal Savić.

