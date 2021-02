Uresničilo se je: Ante Ćorić okrepil Olimpijo

"Počutim se odlično. Vesel sem, da sem prišel k Olimpiji. Želim si čim več igrati in pomagati ekipi do naslova prvaka, to je glavni cilj. Ekipa je dobra in, kar je najbolj pomembno, igra se pravi nogomet. Fante sem že spoznal in lahko rečem, da smo se odlično ujeli," je ob sklenitvi sodelovanja dejal Ćorić, ki se je v Italijo poleti 2018 za šest milijonov evrov preselil iz zagrebškega Dinama.

Talentirani hrvaški nogometaš se v Rimu ni naigral. Zbral je le tri nastope, in sicer dva v prvenstvu ter enega v ligi prvakov, nato pa ga je začel italijanski velikan začel posojati naokrog. Sledila je posoja k španskemu drugoligašu UD Almeria, za katerega je zbral 17 nastopov in tri asistence. Oktobra lani je odšel na posojo v nizozemsko prvo ligo k VVV Venlo, sedaj pa do konca sezone z možnostjo podaljšanja na posojo prihaja v Olimpijo.

Ćorić je svoje največje uspehe doživel v dresu Dinama iz Zagreba, s katerim je štirikrat osvojil naslov državnih prvakov ter trikrat naslov pokalnih prvakov. Za hrvaške prvake je odigral kar 143 tekem in dosegel 23 zadetkov.

