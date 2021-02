Kako so zmaji strli odpor Mure? #video

Čeprav je bilo veliko vprašanj pred nadaljevanjem sezone v slovenski prvoligaški konkurenci, kar zadeva precej spremenjeno ekipo Olimpije, je ta po zmagi v Kopru potrdila borbo za naslov še s slavjem proti Muri. Z 12. zmago sezone so se izbranci Gorana Stankovića povzpeli na vrh lestvice, kjer imajo točko prednosti pred večnim tekmecem Mariborom. Mura po petem porazu ostaja tretja.

Fotogalerija s tekme, fotograf Vid Ponikvar:

V prvem polčasu so najprej zagrozili Sobočani, po protinapadu je poskusil Luka Bobičanec, a meril premalo natančno, tako kot v 12. minuti Đorđe Ivanović in v 14. Andres Vombergar na drugi strani. Olimpija je še nekajkrat poskrbela za malce razburjenja v Murinem kazenskem prostoru, a brez pravega zaključnega strela.

Zadetek Đorđeta Ivanovića:

V drugem polčasu v uvodnih minutah priložnosti ni bilo, Ljubljančani so sicer zadeli v 62. minuti, a iz prepovedanega položaja. V 69. minuti je iz ugodnega položaja s strelom z glavo zgrešil še Vombergar, še bolj nevarno je bilo v 75. minuti na drugi strani, ko je iz ugodnega položaja poskusil Nino Kouter, a meril v Žigo Freliha.

Minuto pozneje pa so Ljubljančani povedli, Ivanović je dobil žogo na levi strani prodrl v kazenski prostor in nato z diagonalnim strelom ugnal Matka Obradovića. Dosegel je svoj deveti gol v sezoni in se na vrhu lestvice strelcev pridružil Dariu Kolobariću iz Domžal in Nardinu Mulahusejnoviću iz Kopra.

Zadetek Gala Kureža:

V 79. minuti so zeleno-beli podvojili prednost, potem ko je Ivanović podal z leve strani pred vrata, kjer je z glavo zadel Gal Kurež za svoj prvoligaški prvenec in tudi zmago.

Olimpija bo v 22. krogu prihodnjo nedeljo gostovala v Kidričevem, Mura pa bo dan prej gostila Gorico.

Konec dvoboja v Ljubljani! Olimpija nadaljuje dobre rezultate pod vodstvom novega trenerja Gorana Stankovića, ki je prvič vodil zmaje na prvenstveni tekmi v Stožicah. Ljubljanski klub je po dveh spomladanskih krogih prehitel jesenskega prvaka NK Maribor in nepričakovano hitro prevzel prvo mesto na razpredelnici. Na derbiju z Muro je bilo razmerje v strelih na gol 13:4 za Olimpijo, od tega 3:1 v okvir vrat.

Goooooooool! 2:0! 79. minuta. Olimpija je podvojila vodstvo! Đorđe Ivanović je izvrstno prodrl po levi strani, nato podal pred vrata, kjer je bil spreten Gal Kurež in z glavo zatresel mrežo Mure. Zmaji vodijo z 2:0, mladi Zasavec pa se je v 11. prvoligaškem nastopu (v desetih je na igrišču prebil 185 minut) razveselil strelskega prvenca v dresu Olimpije v prvi ligi!

Zadetek Gala Kureža:

Gooooool! 1:0! 76. minuta. Olimpija je povedla. V polno je zadel Đorđe Ivanović, ki se je mojstrsko otresel branilca Mure Matica Maruška in nato z natančnim strelom prisilil k predaji Matka Obradovića. To je že 9. zadetek Srba v tej sezoni, tako da se je na seznamu najboljših strelcev pridružil Dariu Kolobariću in Nardinu Mulahusejnoviću.

Zadetek Đorđeta Ivanovića:

75. minuta: prvi strel Mure v okvir vrat na današnji tekmi! Streljal je Nino Kouter, a je bil Žiga Frelih dobro postavljen in zlahka ubranil strel.

69. minuta: v lepi priložnosti za zadetek se je po predložku Gala Kureža znašel Andres Vombergar, a se mu je ponesrečil strel z glavo. Ostaja 0:0. Zmaji vodijo v strelih na gol (9:2), a so v okvir vrat usmerili le enega (1:0).

Priložnost Andresa Vombergarja:

66. minuta: trojna menjava pri Olimpiji! Goran Stanković je z igrišča poslal Mihaila Perovića, Matica Finka in Enrika Ostrca, v igro pa so vstopili Gal Kurež, Eric Boakye in Nik Kapun. Minuto pozneje je prvo menjavo izvedla tudi Mura. Namesto Žige Kousa je vstopil v igro Žan Karničnik.

62. minuta. Zatresla se je mreža Mure, a je bil zadetek upravičeno razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja Andresa Vombergarja.

Razveljavljen zadetek Olimpije:

Začetek drugega polčasa v Ljubljani. Trenerja Olimpije in Mure nista spreminjala postav.

Konec prvega polčasa v Stožicah, kjer poteka "šahovska bitka" brez resnejših priložnosti. V strelih na gol vodi Olimpija (6:2), a so bili to zgolj streli, ki so zgrešili okvir vrat. Če bi ostalo pri tem rezultatu, bi prvo mesto na lestvici še vedno zasedal Maribor.

Bi moral sodnik Matej Jug dosoditi prekršek nad Klemnom Puckom? Da. 128 +

Ne. 85 + Oddanih 213 glasov

44. minuta: nogometaše Mure je spravila v slabo voljo odločitev sodnika Mateja Juga, ki je samo zamahnil z roko, ko je Klemen Pucko padel na tla pred kazenskim prostorom zmajev. Gostje so prepričani, da je Uroš Korun nad njim storil prekršek. Če bi ga delivec pravice dosodil, bi imela Mura lepo priložnost za zadetek, saj bi se nogometaš Mure znašel sam pred vratarjem Olimpije, izkušeni branilec zmajev pa bi prejel tudi kazen.

Sporen trenutek ob padcu Klemna Pucka:

42. minuta: v Stožicah ni zadetkov, ni niti veliko zrelih priložnosti, niti strelov v okvir vrat, je pa sodnik Matej Jug pokazal dva rumena kartona. Prvega je v 36. minuti dobil Nino Pungaršek, drugega pa šest minut pozneje 18-letni up Mure Aljaž Antolin.

27. minuta: srbski napadalec Đorđe Ivanović je silovito prodrl po levi strani kazenskega prostora, nato pa iz težkega pložaja poslal podajo pred vrata Mure, a je bila žoga premočna za Andresa Vombergarja, tako da je priložnost splavala po vodi. Le minuto za tem se je lepa priložnost ponudila Antoniu Delamei Mlinarju.

14. minuta: Đorđe Ivanović je lepo zaposlil Andresa Vombergarja, ki je stekel v kazenski prostor gostov, nato pa skušal premagati Matka Obradovića. Strel je bil previsok, žoga je zletela nad prečko, tako da ostaja pri 0:0. Le nekaj minut pred tem je proti vratom črno-belih, ki v Stožicah nastopajo v zlatih dresih, ustrelil Ivanović, a bil prav tako nenatančen.

Priložnost Andresa Vombergarja:

8. minuta: prvo priložnost na dvoboju so si ustvarili gostje. Luka Bobičanec se je po podaji Mihaela Klepača odločil za strel z roba kazenskega prostora, žoga pa je zgrešila cilj in švignila mimo leve vratnice. Vratar Olimpije Žiga Frelih je tako ostal brez dela.

Priložnost Luke Bobičanca:

Začetek dvoboja v Ljubljani, sklepnega dejanja 21. kroga Prve lige Telekom Slovenije.

Ob 18.30 se bosta v derbiju 21. kroga udarili Olimpija in Mura. Prvič bo zmaje v Stožicah vodil Goran Stanković. Odločil se je za identično enajsterico, s katero je začel zadnje srečanje v Kopru, kjer je tudi zmagal z 2:1:

Prva postava za tekmo proti Muri. 🐉



Klop: Vidmar, Šme, Andrejašič, Maksimenko, Kapun, Sešlar, Boakye, Valenčič, Kurež.#verjamemvzmaje pic.twitter.com/uNNMjtZec5 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) February 14, 2021

Gostujoči strateg Ante Šimundža, ki je imel v zadnjih tednih kar nekaj težav z okužbami nogometašev s Covid-19, se je odločil za naslednjo začetno postavo:

Največja poslastica, derbi 21. kroga Prve lige Telekom Slovenije, bo v Stožicah. Prenovljena Olimpija, ki je na krstni tekmi pod taktirko Gorana Stankovića navdušila in prišla do pomembne zmage v Kopru (2:1), bo na praznik zaljubljencev pričakala Muro. Zmaji so v spomladanski del vstopili v bistveno drugačni zasedbi kot jeseni. Prevladujejo slovenski igralci, kar nekaj je povratnikov, po novem pa zmagujejo tudi na srečanjih, na katerih najboljša strelca Đorđe Ivanović in Andres Vombergar ne dosegata zadetkov. Novi strateg zmajev je po zmagi na Obali pojasnil, da še ni bil zadovoljen s predstavo, ampak iz tekme v tekmo pričakuje napredek.

Slačilnica je pripravljena za prihod igralcev. 🔝💚#verjamemvzmaje pic.twitter.com/iyZq879hxT — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) February 14, 2021

Ljubljančani bodo tokrat imeli opravka z Muro, ki je v četrtek pričakovala več od le ene domače točke proti Taboru, a nato v zahtevnih zimskih pogojih remizirala s Sežančani. Zaostanek za drugim mestom se je tako povečal na štiri točke, izbranci Anteja Šimundže, ki se lahko pohvali s široko in dolgo klopjo, pa imajo neposredno priložnost, da zapletejo položaj tik pod vrhom. Na zadnjih petih gostovanjih se niso veselili zmage v Stožicah. Jeseni se je dvoboj v Ljubljani končal brez zadetkov.