Olimpija izgubila novi točki v Kidričevem

Nogometaši Aluminija in Olimpije so se v 22. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0:0.

V Kidričevem sta se srečali najuspešnejši ekipi iz uvodnih dveh krogov spomladanskega dela. Domača tokrat ni mogla računati na kaznovanega Harisa Kadrića, ki prisilno počiva, ker je na tekmi s Celjem ugriznil tekmeca, gostujoča pa je bila brez Nina Pungarška. Je bil pa zato v kadru zadnji novinec Ante Ćorić, ki je tudi začel v prvi enajsterici. A niti on ni mogel Olimpiji pomagati še do tretje zaporedne spomladanske zmage. Kljub temu so vodilni zeleno-beli povečali prednost pred Mariborom na dve točki, Aluminij pa ostaja predzadnji.

Olimpija je v prvih 20 minutah imela več od igre in tudi nekaj obetavnih akcij, ki pa so jih gostujoči nogometaši preslabo zaključevali ali pa jim je zaključni strel preprečila domača obramba s pravočasnim blokom. Pozneje so se prebudili tudi domači, ki pa tudi niso posebej ogrožali Žige Freliha. V 33. minuti je bilo spet malce bolj vroče pred vrati Aluminija, a ne Andres Vombergar ne Mihailo Perović nista prišla do pravega strela.

Tudi uvod drugega polčasa ni ponudil posebej razburljivih dogodkov, so pa v 65. minuti lepo priložnost zapravili domači, ko je v osrčju kazenskega prostora Filip Jauk prišel do strela, a tega slabo izvedel in žogo poslal mimo cilja. Kidričani so v 69. minuti tudi zadeli, a so sodniki gol razveljavili zaradi prepovedanega položaja.

Na drugi strani so Ljubljančani v 74. minuti večkrat zapovrstjo poskušali s streli v kazenskem prostoru, nazadnje Ćorić, a je tudi on slabo zadel žogo, tako da je ostalo pri 0:0. Tako pa je bilo vse do konca, saj si ekipi nista priigrali več resno nevarne priložnosti, le v drugi minuti sodniškega dodatka je pri Ljubljančanih poskusil Eric Boakye, a tudi on slabo.

Aluminij bo v 23. krogu v četrtek gostoval v Novi Gorici, Olimpija pa bo dan prej gostila Domžale.

Aluminij : Olimpija 0:0

Športni park, brez gledalcev, sodniki: Vinčić, Klančnik, Benc.



Aluminij: Janžekovič, Azemović, Petek, Jakšić, Krefl, Prša (od 85. G. Pečnik), Bolha (od 82. Marinšek), Đerlek (od 59. Čermak), T. Pečnik (od 59. Krajnc), Mujan (od 59. Jauk), Flakus Bosilj.

Olimpija: Frelih, Andrejašič (od 83. Pavlović), Korun, Delamea Mlinar, Boakye, Ostrc (od 69. Valenčič), Elšnik, Ćorić (od 83. Kurež), Perović, Vombergar, Ivanović.



Rumeni kartoni: Krajnc; Delamea Mlinar, Elšnik, Andrejašič.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Olimpija ni uspela zmagati v Kidričevem, se pa je vseeno še za točko oddaljila od Maribora, pred katerim ima zdaj na vrhu lestvice dve točki prednosti.



92. minuta: še ena priložnost za Olimpijo. Z roba kazenskega prostora je z močnim strelom poizkusil Eric Boakye, a zgrešil cilj.



VIDEO: tri priložnosti Olimpije v eni akciji:





74. minuta: zdaj pa velika priložnost za Olimpijo. Ne ena, ampak kar tri v eni akciji. Streljali so Eric Boakye, poizkusil je tudi Mihailo Perović, na koncu pa še Ante Čorić. Nihče od njih ni zadel.



VIDEO: priložnost Đorđeja Ivanovića:





73. minuta: po daljšem času je bila spet nevarna Olimpija. Preigraval je Đorđe Ivanović in prišel do strela, meril pa mimo vrat.



VIDEO: priložnost Filipa Jauka:





64. minuta: zdaj pa sijajna priložnost za Aluminij. Po slabem posredovanju obrambe Olimpije je z nekaj metrov do žoge povsem osamljen prišel rezervist Kidričanov, mladi napadalec Filip Jauk, ki pa se ni izkazal. Žogo je poslal mimo gola. To je bila zagotovo do zdaj največja priložnost na tekmi v Kidričevem.



62. minuta: Olimpija je imela na voljo prosti strel s približno 20 metrov. Poizkusil je Ante Čorić, ki pa ni bil dovolj natančen.



60. minuta: za nami je prvih 15 minut igre v drugem polčasu, za zdaj pa nič ne kaže, da bo Olimpija prišla do prednosti. Aluminij je zdaj celo vzpostavil ravnotežje na igrišču, na semaforju je še vedno izid 0:0.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Bo Olimpija unovčila prednost in prišla do zmage? Ali pa se lahko zgodi, da jo Aluminij preseneti in jo spet porazi?



POLČAS! Precej nezanimivih 45 minut v Kidričevem. Upamo lahko, da bo v drugem delu igre drugače. Olimpija je sicer prihajala pred gol Aluminija, a ni bila dovolj konkretna v zaključkih akcij.



24. minuta: po nekaj priložnostih na obeh straneh, ob katerih pa ni prišlo do strela, je s strelom od daleč poizkusil kapetan Olimpije Timi Max Elšnik, a vratar Aluminija Luka Janžeković z njegovim poizkusom ni imel težav.



13. minuta: strel Olimpije, že takoj pa je bil v akciji nekdanji čudežni deček hrvaškega nogometa Ante Ćorić, za katerega je Roma zagrebškemu Dinamu pred tremi leti odštela kar šest milijonov evrov. Novopečeni nogometaš Olimpije, ki je pogodbo z njo podpisal ta teden, je od daleč streljal z leve strani, z obrambo pa se je izkazal vratar Aluminija Luka Janžeković, ki je žogo odbil v kot.



ZAČETEK TEKME! Olimpija gostuje v Kidričevem, kjer je v preteklosti doživela kar nekaj bolečih porazov, in ima priložnost, da z zmago Mariboru na vrhu lestvice pobegne za štiri točke. Bo Ljubljančanom uspelo?