Športni direktor pojasnil, kaj je NK Maribor pahnilo v krizo

Športni direktor Oliver Bogatinov po novem neuspehu Maribora ni skrival razočaranja. Po porazu vijolic proti državnemu prvaku Celju je potožil, kako so se priprave v Turčiji spremenile v fiasko, kako je obramba močno izgubila z odsotnostjo Nemanje Mitrovića in Martina Milca, obenem pa je potrdil, kako je Jasmin Mešanović že zapustil Ljudski vrt in sklenil sodelovanje s prvakom BiH.

Snovalcu kadrovske politike NK Maribor ni lahko. Ko je lani stopil v čevlje Zlatka Zahovića, se je spopadel s številnimi izzivi, a tudi pritiski. Navijači so z opravljenim delom pri NK Maribor zadovoljni šele takrat, ko se osvajajo lovorike. V prejšnji sezoni tega ni bilo, po klavrnem izkupičku v Evropi pa je postalo jasno, da lahko visoke apetite zadovolji le še dvojna slovenska krona. Po menjavi trenerja, prišel je Mauro Camoranesi, se je po začetnih porodnih krčih začel zmagoviti niz, po katerem si je Maribor tik pred koncem jesenskega dela priigral lepo prednost pred Olimpijo (+5). Takrat pa so nastopile prve težave.

Maribor ni zmagal v slovenskem prvenstvu že štiri tekme zapored. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Najprej domači remi z Aluminijem, ki je malce pokvaril novoletne praznike, nato pa ponesrečene priprave v Turčiji, ki so jih zaznamovale okužbe s Covid-19 in odpovedi tekem z najbolj zvenečimi tekmeci. Maribor je vseeno upal, da bo na krilih široke in dolge klopi zmožen upravičevati vlogo favorita na tekmah Prve lige Telekom Slovenije, a mu je tudi pri tem spodletelo. Najprej je (srečno) remiziral v Domžalah, nato (srečno) osvojil točko še doma z Bravom, v štajerskem derbiju pa ni dosegel niti zadetka, niti točke! Ostal je povsem praznih rok in vodilni Olimpiji ponudil izjemno priložnost, da z današnjo zmago v Kidričevem največjemu rivalu uide na štiri točke razlike! To pa bi bilo nekaj, v kar po jesenskem delu, ko je odšel Maribor na premor s prednostjo +3 pred zmaji, ni verjel malodane nihče, niti največji optimisti med navijači zeleno-belih.

Bogatinov: Priprave so se nam sfižile

Po bolečem porazu Maribora na 102. štajerskem derbiju (0:1) je športni direktor Oliver Bogatinov gostoval v studiu Planet TV in ponudil svoj pogled na rezultatsko krizo Maribora. Vijolice so v zadnjih štirih krogih osvojile zgolj tri točke, za nameček pa jih v naslednjem krogu čaka še tradicionalno neugodno gostovanje na Krasu!

Zadetek Filipa Dangubića, ki je zavil Ljudski vrt v črno:

''To so trenutki, ko nihče v našem klubu ne more biti zadovoljen,'' je sprva priznal voditelju Mateju Podgoršku, nato pa se v nadaljevanju najprej dotaknil priprav v Turčiji: ''Vsi, ki smo bili v čarterskem letu za Turčiju, še nismo okusili slasti zmage,'' je dal vedeti, kako so Maribor, pa tudi Mura in Celje, plačali svojevrsten davek pripravam na turških tleh.

''Od tistega Maribora, ki smo ga gledali v zaključku jesenskega dela in je naredil niz lepih zmag ter imel do zadnjega kroga jesenskega dela prednost +5 pred Olimpijo, smo prišli v položaj, ko nismo več odvisni sami od sebe. Priprave so se nam sfižile, a jutri je nov dan. Naprej gremo z zaupanjem, novo željo, novo energijo, da najdemo sami sebe in začnemo dosegati boljše rezultate,'' je dal vedeti, kako so k neprepričljivim rezultatom Maribora pomagale ponesrečene priprave v Turčiji. Vse skupaj je ponazoril s primerom. ''Če podrobneje pogledamo tekmo, je bila v uvodnih 25 minutah opazna naša svežina in dinamika, potem pa je iz minute v minuto padal ritem. Manj je bilo idej, gibanja, odpiranja. Tekma se je peljala v smer, da bi se končala z 0:0, a je nato zmagovalca odločila ena situacija. Ena napaka, ena nesrečnost v naši obrambi.''

Bogatinov je pojasnil, kako se igralcem, ki so morali prisilno počivati zaradi okužbe s Covid-19, pozna ne le v fizični pripravljenosti, ampak tudi na občutku, sodelovanju, ritmu.

Mešanović odšel k prvakom BiH

Jasmin Mešanović, ki je v dresu Maribora zadel v polno tudi v ligi prvakov, se vrača v domovino. Foto: Grega Valančič/Sportida Poleg nepričakovanih težav med pripravami je razloge za slabše predstave v letu 2021 našel tudi v odsotnosti dveh pomembnih členov obrambe. Nemanja Mitrović bo po ocenah športnega direktorja nared šele za naslednjo sezono, Martin Milec, ki že lahko trenira z moštvom, pa se bo lahko uradno priključil tekmam 19. aprila. ''Izgubili smo dva standardna igralca v obrambi. To se je poznalo v stabilnosti,'' je njuno odsotnost povezal s primerom večjega števila prejetih zadetkov, s katerim ni zadovoljen nihče, še najmanj pa trener Camoranesi.

V nadaljevanju bo konkurenca v napadu nekoliko okrnjena, saj je Jasmin Mešanović zapustil Štajersko in se odpravil v glavno mesto Bosne in Hercegovine, kjer se bo pridružil tamkajšnjemu prvaku Sarajevu, kjer si bo delil slačilnico tudi z nekdanjim kapetanom Olimpije Elvisom Džafićem.

Najprej v "zloglasno" Sežano, nato večni derbi z Olimpijo

Prihodnjo soboto se bosta v velikem derbiju slovenskega klubskega nogometa pomerila Maribor in Olimpija. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mariborčane čaka med tednom zelo zahteven izpit. Gostovali bodo na Krasu, kjer so jeseni doživeli hud poraz (1:4). In to ne prvič, odkar so se češnjice vrnile v prvo ligo. ''Če bi sklepali na podlagi preteklih tekem, se nam v Sežani težko piše. Gremo pa na tekmo z namenom, da se dobro pripravimo in zmagamo,'' napoveduje Bogatinov, ki se zaveda, da bo razplet srečanja v Sežani še kako pomemben, saj nato čaka Mariborčane veliki derbi z Olimpijo. V Ljudskem vrtu, kjer letos še niso zmagali.

''Verjetno bomo prišli v situacijo, ko ne bomo več odvisni od samega sebe, ampak tudi od rezultatov Olimpije. Ta tekma v soboto bo dovolj pomembna. Štela bo dvojno, ker lahko v trenutku obrnemo situacijo,'' razmišlja prvi kadrovik 15-kratnih državnih prvakov, ki se zaveda, da bo vse kaj drugega kot prvo mesto v domačem prvenstvu veliko razočaranje za zveste navijače v mestu ob Dravi. Zato upa, da bi se Mariborčani čimprej ''našli'' in začeli ponavljati predstave, katere so ponujali jeseni. Če jih ne bodo, bi jim lahko vedno boljša Olimpija pobegnila na prednost, ki bi jo bilo v nadaljevanju sezone še težje nadoknaditi.