Mura si je oddahnila po mojstrovini Hrvata #video

Mura : Gorica 3:1 (1:1) Stadion Fazanerija, brez gledalcev, sodniki: Glažar, Šprah, Burjan.

Strelci: 1:0 Maroša (2.), 1:1 Paljk (13.), 2:1 Širok (63./avtogol), 3:1 Bobičanec (90.). Mura: Obradović, Karničnik, Lovrić, Maruško, Kous, Horvat, Ouro (od 87. Antolin), Bobičanec, Maroša, Klepač (od 69. Šturm), K. Cipot (od 61. Filipović).

Gorica: Marjanović, Paljk, Mevlja, T. Kavčič, Širok, Grudina, Mavretič, Cvijanović (od 73. Velikonja), Begić (od 78. Črnic), Šehić (od 68. Hodžić), Vipotnik. Rumeni kartoni: Maruško, Klepač, Karničnik; Mavretič, Paljk, Hodžić.

Rdeči karton: /.

Mura je na svoji tretji spomladanski tekmi le dočakala paket treh točk. Po kar trdem boju z zadnjeuvrščeno Gorico je vpisala deseto zmago in je trdno na tretjem mestu. Na drugi strani so Primorci doživeli prvi spomladanski poraz, skupno pa že 14. in ostajajo prikovani na dno lestvice.

Mura, ki je pogrešala Nina Koutra, je odločno začela tekma in povedla že v drugi minuti. Mihael Klepač je najprej poskusil s strelom z glavo, Darko Marjanović je žogo odbil, a le do Amadeja Maroše, ki jo je pospravil v mrežo. V šesti minuti je spet povsem osamljen do strela z glavo prišel Klepač, a je bil njegov poskus preslaboten.

Gorica je v 13. minuti izenačila na 1:1:

Primorci, ki so igrali brez kaznovanega Matije Kavčiča, pa so izenačili v 13. minuti. Žoga se je odbijala v kazenskem prostoru domačih, kjer Murini branilci niso bili dovolj odločni pri izbijanju, tako da je do nje prišel Matic Paljk in zadel iz bližine. Nov nevarnejši poskus je bil tisti Kaija Cipota v 30. minuti, ko je za malo zgrešil cilj, podobno kot Klepač v 32.

Uvod drugega polčasa ni ponudil posebej razburljive predstave, v 57. minuti je sicer z glavo poskusil Nejc Mevlja, a brez uspeha, neuspešen pa je bil tudi Maroša na drugi strani v 59. minuti.

V 63. minuti pa so Sobočani spet povedli, Žan Karničnik je malce z leve sprožil, žoga pa je nato zadela Matijo Široka, spremenila smer in presenetila Marjanovića. Šest minut pozneje je bil znova nenatančen Maroša, v 85. minuti pa so po dolgem času spet nase opozorili tudi Novogoričani, a je bil premalo natančen tudi Til Mavretič.

Luka Bobičanec je postavil končnih 3:1:

Zato pa je bil precizen Luka Bobičanec v sodniškem dodatku, ko je zadel s prostega strela s približno 20 metrov malce z leve strani za končnih 3:1.

Mura bo v 23. krogu v četrtek gostovala v Kopru, Gorica pa bo gostila Aluminij.

Dogajanje v Murski Soboti v živo: