Domžale po preobratu do zmage, skočile so na četrto mesto

Domžalčani so prišli do zmage proti Taboru, potem ko je Damjan Vuklišević v izdihljajih tekme poskrbel za preobrat. S tem so se prebili na četrto mesto prvenstvene lestvice. Tabor, ki je med drugimi pogrešal Antoina Makoumbouja, Denisa Kouaa in Hristosa Rovasa, pa je padel na osmo mesto.

Domžalčani so bili večino prvih 45 minut nekoliko boljši tekmec, a Kraševci so bili tisti, ki so znali izkoristiti ponujeno. Slednji so bili tudi prvi z lepo priložnostjo, ko je v sedmi minuti poskusil Antonio Azinović z glavo. Gosti so za nekaj vznemirjenja poskrbeli tudi v 17. in 38. minuti, ko sta bila premalo natančna Erik Salkić in Aldair Djalo.

V 42. minuti pa so povedli, potem ko je Dino Stančič sam prišel pred Ajdina Mulalića po lepi podaji Marka Krivičića za hrbet domžalske obrambe in zadel za 1:0.

Dejanu Djuranoviću gre na klopi Domžal v zadnjem času zelo dobro. Foto: Vid Ponikvar

Pri Domžalčanih je bil sprva zelo aktiven Gregor Sikošek, ki je v prvih 20 minutah trikrat meril nenatančno, natančnejši pa je bil Janez Pišek v 39. minuti, ko je sprožil z 18 metrov, a Jan Koprivec je bil na mestu. V 45. minuti je po kotu z glavo streljal še Damjan Vuklišević, a slabo.

So pa domači izenačili v 60. minuti, ko je prosti strel s približno 20 metrov izvrstno izvedel Arnel Jakupović in prek živega zidu zadel za 1:1. Kmalu zatem je imel priložnost za Domžale še Dario Kolobarić, a je bil uspešnejši Koprivec.

Ta se ni pustil premagati niti po poskusu Andraža Žiniča, je pa pri gostih v 77. minuti priložnost za igro v napadu dobil Mathias Pogba, brat precej slavnejšega Paula Pogbaja, zvezdnika Manchester Uniteda. A ta je v 89. minuti le videl preobrat Domžal, potem ko je po kotu z glavo zadel Vuklišević za 2:1.

Domžale bodo v 23. krogu v sredo gostovale pri Olimpiji, Tabor pa bo gostil Maribor.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Velik preobrat Domžal, ki so prišle do druge prvenstvene zmage v nizu in v leto 2021 krenile uspešno. V prvih treh tekmah so osvojile sedem točk.



VIDEO: gol Damjana Vukliševića:





GOOOL! Po kotu z leve strani je v 89. minuti v kazenskem prostoru z glavo zadel branilec Domžal Damjan Vuklišević in zadel za vodstvo Domžal z 2:1.



68. minuta: v akciji so bile Domžale. Do strela je prišel bočni branilec Andraž Žinič, a vratar Tabora Jan Koprivec z njegovim poizkusom ni imel težav.



VIDEO: gol Arnela Jakupovića:





GOOOL! Domžalčani so prišli do izenačenja. V 61. minuti je prosti strel z več kot 20 metrov od gola z mojstrskim strelom v gol spremenil Arnel Jakupović.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! V Domžalah se je začel drugi polčas. Lahko Domžalčani pridejo do preobrata?



POLČAS! Za nami je prvih 45 minuti gre, rezultat na semaforju pa je presenetljiv. Sežančani vodijo z 1:0.



VIDEO: gol Dina Stančića:





GOOOL!!! Zdaj pa je Tabor prišel do vodstva. V 42. minuti je v kazenski prostor prodrl Dino Stančić, prišel do strela in šokiral Domžalčane. Tabor vodi z 1:0.



VIDEO: priložnost Aldairja:





38. minuta: zdaj pa je imel veliko priložnost Tabor. Do strela od blizu je v kazenskem prostoru prišel Aldair, ampak zatresel le zunanji del mreže Domžal.



VIDEO: strel Gregorja Sikoška:





21. minuta: še ena priložnost za Domžale, spet je po levi strani prodiral Gregor Sikošek, izigral sežansko obrambo in prišel do strela v kazenskem prostoru, a tudi tokrat ni bil dovolj natančen.



20. minuta: zdaj so poizkušali Domžalčana. Podobno kot pri Taboru je tudi Gregor Sikošek prišel do strela z roba kazenskega prostora, udaril močno, a premalo natančno.



VIDEO: strel Erika Salkića:





17. minuta: zdaj pa strel Tabora, z roba kazenskega prostora je s strelom poizkusil kapetan Sežančanov Erik Salkić, a ni bil dovolj natančen.



15. minuta: za nami je uvodni del tekme, v Domžalah pa se za zdaj ni zgodilo nič omembe vrednega.



ZAČETEK TEKME! Domžale, ki so v prvih dveh krogih letošnjega leta osvojili dve točki, v prvenstvu pa niso izgubile že devet tekem v nizu, po zmagi z 2:0 v Celju v prejšnjem krogu želijo še drugič v nizu zmagati in so favoriti. Tabor ni v najboljši formi. Na prvih treh letošnjih tekmah ni zmagal, v prvenstvu pa zmage ne pozna štiri tekme. Kluba sta "soseda" na lestvici. Domžale so šeste in imajo 29 točk, Tabor je s tremi manj na sedmem mestu.