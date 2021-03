Velik udarec za Olimpijo, neverjetna smola mladega Ljubljančana

Iz tabora Olimpije, ki bo naslednjo tekmo odigrala šele 3. aprila, so sporočili, da v tej sezoni ne bodo več mogli računati na Vitjo Valenčiča. Mladi zvezni igralec si je strgal križne vezi v kolenu, tako da ga čaka vsaj šestmesečno okrevanje. To je že druga hujša poškodba kolena Ljubljančana v zadnjem letu.

V sredo jo je na treningu vodilnega prvoligaškega kluba skupil Vitja Valenčič. Poškodoval si je koleno, zle slutnje, da ga znova čaka daljša odsotnost z igrišč, pa se je po nadaljnjih zdravstvenih pregledih uresničila. Ljubljančan, ki je v petek dopolnil 22 let, si je strgal križne vezi v kolenu, tako da bo po prvih ocenah z igrišč odsoten vsaj šest mesecev.

To pomeni, da se je sezona 2020/21 zanj že končala, preskočil bo tudi poletne nastope zmajev, ki imajo velike načrte v Evropi, mlademu zveznemu igralcu, ki se je nedavno vrnil po daljšem okrevanju, pa je s tem padla v vodo tudi morebitna udeležba na "domačem" evropskem prvenstvu do 21 let, ki ga bosta gostili Slovenija in Madžarska, začel pa se bo 24. marca v Ljudskem vrtu s spektakularno uverturo med izbranci Milenka Ačimovića in branilci naslova Španci.

Druga huda poškodba v 12 mesecih

V 1. SNL je vknjižil 35 nastopov in se enkrat vpisal med strelce. V prejšnji sezoni je zatresel mrežo Domžal. Foto: Grega Valančič/Sportida Valenčič je utrpel že drugo hudo poškodbo kolena v enem letu. Lanskega marca, v času prvega vala pandemije novega koronavirusa, si je poškodoval koleno na treningu. Podobno usodo, zaradi katere bo moral znova kar nekaj časa pozabiti na nogometno žogo, je izkusil leto dni pozneje. V sredo je utrpel novo hudo poškodbo kolena, le dan pred gostovanjem zmajev v Sežani, kjer so zmagali s 3:0 in zadržali vodilni položaj v Prvi ligi Telekom Slovenije.

Valenčič je nogometni otrok Olimpije, s 16 leti pa se je odpravil po dokazovanje in nabiranje izkušenj v Italijo k Fiorentini, kjer je prebil tri leta, nato pa se vrnil v Ljubljano. Po lanski poškodbi kolena je počival kar osem mesecev, nato prvič zaigral za zmaje na pripravljalni tekmi s srbskim Dinamom iz Vranja, v spomladanskem delu pa je za Olimpijo zbral štiri nastope.

Trener Olimpije Goran Stanković kar nekaj časa ne bo mogel računati na 22-letnega Ljubljančana. Foto: Vid Ponikvar

Na zadnjih treh tekmah je bil uvrščen v začetno enajsterico in skupaj s še enim povratnikom Nikom Kapunom predstavljal pomembno pridobitev za zvezno vrsto Olimpije, Ljubljančani pa so ostali vedno neporaženi. Trener Goran Stanković je tako izgubil mladega aduta, s katerim bi lažje naskakoval dvojno slovensko krono. Valenčič se bo po prvih napovedih lahko na zelenice vrnil šele sredi septembra.