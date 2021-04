Olimpija izgubila dve točki in Mariboru pobegnila na +2

Najprej dolg reprezentančni premor, potem pa še enajstdnevno zaprtje države sta poskrbela, da Prve lige Telekom Slovenije ni bilo na sporedu skoraj en mesec, z obračunom v Stožicah pa se je le nadaljevala.



Video: gol Žana Trontlja:



V mestnem obračunu so do vodstva v 28. minuti prišli gostje, ko je lepo zadel mladi Žan Trontelj, ki pa je moral malo za tem z igrišča zaradi poškodbe gležnja. Osem minut pozneje je v Stožicah za mojstrovino poskrbel kapetan Olimpije Timi Max Elšnik in zadel za izenačenje na 1:1.



Video: gol Timija Maxa Elšnika:



To je bil tudi končni rezultat tekme, saj se mreži obeh vratarjev nista več zatresli, čeprav sta imeli obe ekipi nekaj priložnosti. Do konca tekme smo videli še rdeč karton branilca zelenih Jana Andrejašiča, ker je kot zadnji nogometaš svoje ekipe podrl mladega napadalca gostov Matevža Matka, ki je šel sam proti vratom. Gostje so zahtevali tudi enajstmetrovko, a so se morali zadovoljiti s prostim strelom na robu kazenskega prostora.



Video: rdeč karton Jana Andrejašiča:



Do konca tekme se izid potem ni spremenil. Olimpija je z remijem izgubila dve točki, a se vseeno še za malo oddaljila od Maribora, pred katerim ima zdaj dve točki prednosti.

Tabor jo je spet zagodel Gorici

Pred tekmo v Stožicah je bila zadnji prvoligaški obračun na sporedu 15. marca, ko sta se Gorica in Tabor razšla z visoko zmago gostov (0:3).

Tekma je sicer v prvem polčasu postregla s precej nezanimivo predstavo z obeh strani, je pa bilo toliko bolj vroče v drugem polčasu. V 50. minuti je z najstrožje kazni za Gorico poskusil Til Mavretić, a se je z obrambo izkazal vratar Tabora Jan Koprivec. Gostje so nato hitro kaznovali zapravljeno priložnost Gorice in v 64. minuti po golu Fahda Ndzengueja povedli. V 81. minuti je vodstvo Tabora podvojil Christos Rovas, ki je v 91. minuti z bele točke postavil končni izid 0:3.

Video: zadetek Tabora za vodstvo:

Kraševci so se z zmago utrdili na sedmem mestu prvenstvene lestvice in imajo zdaj šest točk prednosti pred osmim Celjem. Gorica je z 10 točkami trdno prikovana na dno lestvice, za devetim Aluminijem zaostaja velikih osem točk.

Poročilo s tekme v Novi Gorici in priložnosti:

Drama v Kopru z infarktno končnico

Spopad na Bonifiki je postregel z zelo dramatičnim zaključkom. Sprva je bolje kazalo Kopru, ki je tik pred koncem prvega polčasa povedel prek Mateja Palčiča. Celje, ki je pod vodstvom Čeha Jirija Jarošika letos na šestih tekmah osvojilo le tri točke, se je znašlo v hudih težavah. Branilci državnega naslova so v nadaljevanju zaigrali odločneje in poskušali izenačiti, a se mreža Kopra ni in ni hotela zatresti. Vse do 84. minute, ko je sodnik Aleksandar Matković pokazal na belo točko. Filip Dangubić je premagal Davida Adama, nato pa so se Celjani v izdihljajih sodnikovega podaljška znašli pred mogočno zmago.

Kako je David Adam v zadnjih sekundah dvoboja ubranil strel z 11 metrov:

Sodnik je dosodil še eno od najstrožjo kazen, ki pa je hrvaški napadalec tokrat ni izkoristil, tako da je ostalo pri neodločenem rezultatu (1:1). Celje je končalo niz štirih zaporednih porazov in na lestvici prehitelo Aluminij, tako da znova zaseda osmo mesto.

Poročilo s tekme v Kopru in priložnosti:

Brez zadetkov v Fazaneriji, Tavares že drugi

Derbi 27. kroga med Muro in Mariborom, ki si ga je v živo ogledal tudi selektor slovenske članske reprezentance Matjaž Kek, ni navdušil nogometnih sladokuscev.

Odmevi po derbiju v Murski Soboti:

Srečanje se je v deževni Murski Soboti na razmočenem igrišču končalo brez zadetkov in z majhnim številom strelov v okvir vrat (3:1 za Muro). Najlepšo priložnost je v 54. minuti zapravil Klemen Šturm, ki ga je izvrstno zaposlil Nino Kouter, nato pa je 26-letni nogometaš iz neposredne bližine zgrešil vrata in se upravičeno prijel za glavo.

Zapravljena priložnost Klemna Šturma:

Pri gostih je prvič v tej sezoni od prve minute zaigral levi bočni branilec Ignacio Guerrico, sodnik Nejc Kajtazović pa je v drugem polčasu pokazal šest rumenih kartonov, po tri na vsaki strani. Pri Mariboru ga je prejel tudi kapetan Marcos Tavares, ki je v igro vstopil v drugem delu. To je bil njegov 421. nastop v 1. SNL, s čimer se je na večni lestvici tekmovanja na drugem mestu izenačil z Dušanom Kosićem in Janezom Strajnarjem. Rekorder ostaja dolgoletni član Celja Sebastjan Gobec (488 nastopov). Vijolice so zaostanek za vodilno Olimpijo zmanjšale na eno, Mura pa na pet točk.

Fotogalerija s tekme, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Poročilo s tekme v Murski Soboti in priložnosti:

Kidričani končali niz neporaženosti Domžal

Dvoboj v Kidričevem sta ekipi začeli precej oslabljeni, saj so pri gostih zaradi kartonov manjkali kaznovani Senijad Ibričić, Sven Šoštarič Karić in Damjan Vuklišević, pa tudi poškodovani Slobodan Vuk, Tilen Klemenčič in Gaber Dobrovoljc, domači pa niso mogli računati na Emirja Azemovića, Davida Flakusa Bosilja in Aljaža Ploja.

Kadrovski primanjkljaj so bolje prenesli domači, ki so po zadetku Nemanje Jakšića v prvem polčasu dosegli še drugo zaporedno zmago, s katero so vsaj začasno skočili pred prvake iz Celja. Kot prvi so v drugem delu prvenstva premagali Domžalčane, ki so še na drugi tekmi zapored ostali brez zmage in ponudili priložnost vodilni trojki, da jim znova občutneje pobegne.

Zadetek Nemanje Jakšića:

Poročilo s tekme v Kidričevem in priložnosti:

Prva liga Telekom Slovenije, 27. krog: Sobota, 13. marec:

Aluminij : Domžale 1:0 (1:0)

Jakšić 18 Nedelja, 14. marec:

Mura : Maribor 0:0



Koper : Celje 1:1 (1:0)

Palčič 43.; Dangubić 84./11-m Ponedeljek, 15. marec:

Gorica : Tabor 0:3 (0:0)

Fahd 64., Rovas 85., 90.+1/11m.



Torek, 13. april:

Olimpija : Bravo 1:1 (1:1)

Elšnik 36.; Trontelj 28.; R.K.: Andrejašič 80./Olimpija