Bravo se je razveselil točke v Stožicah

Po skoraj enem mesecu so oživele slovenske nogometne zelenice. V zadnji oziroma zaostali tekmi 27. kroga sta se v ljubljanskem derbiju Olimpija in Bravo razšla brez zmagovalca.

Bežigrajčani imajo na vrhu lestvice Prve lige Telekom Slovenije dve točki prednosti pred Mariborom in šest pred tretjeuvrščeno Muro, Šiškarji pa po enajstem neodločenem izidu ostajajo na sredini razpredelnice.

Foto: Vid Ponikvar

Osemindvajseti krog bo odigran konec tedna. V petek sta na sporedu dvoboja Aluminij - Maribor (16.45) in Mura - Celje (19.00), v soboto pa Bravo - Domžale (15.00), Gorica - Olimpija (17.15) in Koper - CB24 Tabor Sežana (20.00).

Prvi polčas je razburjenja oziroma priložnosti ponudil šele v drugi polovici. Roke gostujočega vratarja Igorja Vekića je v 19. minuti ogrel Đorđe Ivanović, ki je z roba kazenskega prostora streljal preveč po sredini.

Deset minut kasneje se je Bravo veselil vodstva. Martin Kramarič je s podajo lepo zaposlil Žana Trontlja, ki je stekel proti vratom Olimpije, se pri tem otresel Jana Andrejašiča in Antonia Delamea Mlinarja ter vratarja Žigo Freliha ukanil s strelom med nogama.

Olimpija je izenačila v 36. minuti. Timi Max Elšnik je lepo preigral Luko Žinka ter z osemnajstih metrov z levico močno in natančno zadel mrežo reprezentančnega vratarja Brava Igorja Vekića.

Foto: Vid Ponikvar

Slednji je v izdihljajih tekme rešil goste zaostanka, saj je iz neposredne bližine ubranil strel Andresa Vombergerja.

Drugi polčas ni bistveno spremenil razmerja sil na igrišču, tako da sta se na koncu ekipi razšli z najbolj pravičnim izidom glede na prikazano na zelenici.

Gostje so imeli dve lepi priložnosti za zadetek, obe pa je zapravil Milan Tučić. Prvo v 60. minuti, ko je bil na mestu vratar Žiga Frelih, ter drugo še lepšo v 85. minuti, ko je z dvanajstih metrov udaril visoko preko vrat.

Na drugi strani je Olimpija v zaključku tekme, čeprav je zadnjih deset minut igrala z enim manj, dvakrat ogrozila Igorja Vekića - streljala sta Đorđe Ivanović in Enrik Ostrc, vendar se čuvaj mreže Brava ni pustil zmesti.

Olimpija : Bravo 1:1 (1:1)

Stadion Stožice, brez gledalcev, sodniki: Balažič, Praprotnik, Vidali.



Strelca: 0:1 Trontelj (28.), 1:1 Elšnik (36.).



Olimpija: Frelih, Elšnik, Perović (od 61. Ostrc) Fink, Vombergar (od 89. Boakye), Kapun (od 61. Pungaršek), Andrejašič, Delamea Mlinar (od 89. Maksimenko), Ivanović, Korun, Savić.

Bravo: Vekić, Trontelj (od 46. Matko), Španring, Kramarič, Nukić, Križan, Drkušić, Kirm (od 89. Maružin), Žinko, Kurtovič, Tučić.



Rumeni kartoni: Korun; Trontelj, Kirm.

Rdeč karton: Andrejašič (81.).

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Olimpija in Bravo sta remizirala, Ljubljančani so tako izgubili dve točki, a so vseeno prišli do povišanja prednosti pred Mariborom. Zdaj imajo dve točki prednosti pred vijoličastimi.



VIDEO: rdeč karton Jana Andrejaševiča:





80. minuta: rdeč karton za Jana Andrejašiča pri Olimpiji. Branilec Olimpije si ga je prislužil, ker je v prodoru kot zadnji mož svoje ekipe na robu kazenskega prostora podrl mladega Matevža Matka. Gostje so zahtevali celo enajstmetrovko. Bravo bo v zaključku tekme igral z igralcem več. Lahko celo premaga Olimpijo?



VIDEO: priložnost Djordjeta Ivanovića:





62. minuta: zdaj pa je bilo vroče na drugi strani. Do strela je prišel Djordje Ivanović, ki pa ni bil dovolj natančen. Ostaja pri izidu 1:1.



60. minuta: veliko priložnost so imeli gostje. Pred vrata Olimpije je stekel napadalec Brava Milan Tucić in streljal, a se je z obrambo izkazal Žiga Frelih.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Trenerja med odmorom nista menjala, na igrišče sta pritekli isti enajsterici.



POLČAS! Za nami je izjemno zanimivih prvih 45 minut, ki obetajo dobro nadaljevanje tekme. Kaj nas v Stožicah čaka čez 15 minut?



VIDEO: priložnost Andresa Vombergarja:





45. minuta: kakšna priložnost za Olimpijo, da pride do preobrata, v zadnji minuti prvega polčasa. Po skoku Jana Andrejašiča je z nekaj metrov do strela prišel Andres Vombergar, a ni zadel. Vratar Brava Igor Vekić se je izkazal s sijajno obrambo in žogo odbil v kot.



VIDEO: gol Timija Maxa Elšnika:



GOOOL!!! Še en zadetek v Stožicah, tokrat je zadela Olimpija. V 35. minuti je za mojstrovino po strelu od daleč poskrbel njen kapetan Timi Max Elšnik.



GOOOL!!! Bravo od 28. minute naprej vodi v Stožicah. Po lepi podaji Martina Kramariča je v kazenski prostor Olimpije stekel Žan Rogel, se odlično znašel in rutinirano premagal Žigo Freliha.



VIDEO: priložnost Djordjeta Ivanovića:





19. minuta: zdaj pa prva večja priložnost, pripadla je Olimpiji. Po lepi podaji kapetana Timija Maxa Elšnika je v kazenskem prostoru povsem neoviran do strela prišel Djordje Ivanović, ki pa se ni izkazal. Njegov strel je bil za vratarja Brava Igorja Vekića lahek zalogaj.



15. minuta: za nami je uvodni del tekme. Večjih priložnosti za zdaj ni bilo, sta se pa vsaj za zdaj obe ekipi predstavili z dokaj dinamično igro. Kaj nas čaka v nadaljevanju?



ZAČETEK TEKME! Po skoraj mesecu premora se v Stožicah merita Olimpija, ki je vodilna na lestvici, in Bravo, ki je na šestem mestu. Olimpija in Bravo se bosta danes v prvi ligi pomerila sedmič. Vodilni zmaji so v medsebojnih srečanjih uspešnejši. Vknjižili so štiri zmage, v oči pa vendarle najbolj bode njihov edini poraz. Takrat se je pisala zgodovina. Šiškarji so pred slabim letom v Stožicah pomendrali vodilno Olimpijo s 5:0.