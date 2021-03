Šturm bo še dolgo sanjal, kaj je zapravil proti Mariboru #video

Dvoboj v Murski Soboti, ki si ga je ogledal tudi selektor članske reprezentance Matjaž Kek, ta bo v torek objavil seznam igralcev za prve tri kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo 2022, se je končal brez golov. Tako Mura ostaja tretja, Maribor, ki je še vedno pogrešal nekaj nogometašev, vključno z Rudijem Požegom Vancašem in Špirom Peričićem ter tudi Martinom Milcem, ki je izpustil še zadnjo tekmo pred iztekom kazni, pa drugi.

Fotogalerija s tekme v Murski Soboti, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Prvi polčas je minil v enakovredni igri, v kateri sta ekipi prišli do nekaj zaključnih strelov, a niti ena žoga ni letela v okvir vrat. Domači, ki so pogrešali kaznovanega Klemna Pucka, so bili še najnevarnejši v 22. minuti, ko je Luka Bobičanec poskusil iz ostrega kota z leve strani, toda pred vrati je žogo v kot poslal Ignacio Guerrico, ki je na levi strani obrambe zamenjal Žana Kolmaniča, ta je namreč že v prejšnjem krogu odigral zadnjo tekmo za Maribor pred selitvijo v ligo MLS k Austinu.

V 48. minuti so domači sprožili prvi strel v okvir vrat, poskusil je Bobičanec malce z desne strani, a toda Ažbe Jug ni imel težkega dela, malce bolj pa se je moral potruditi v 55. minuti po poskusu Nina Koutra. V isti minuti je še Klemen Šturm zapravil izjemno priložnost za vodstvo v tem delu boljše Mure, ko je po podaji z desne strani na "drugi" vratnici iz bližine za malenkost zgrešil cilj.

Priložnost Klemna Šturma:

V 58. minuti je pred vrati do strela spet prišel Bobičanec, a je slabo zadel žogo, tako da jo je Jug lahko ujel. Maribor je zatem prevzel pobudo, a še naprej ostal brez strela v okvir vrat. Saša Gajser je zato v igro poslal izkušenega Marcosa Tavaresa, ki je igral že svojo 421. tekmo v prvoligaški konkurenci (na drugem mestu je skupaj z Janezom Strajnarjem in Dušanom Kosićem, rekorder pa je Sebastjan Gobec s 488).

Takoj po vstopu omenjenega je Rok Kronaveter v 77. minuti vendarle žogo poslal v okvir vrat, a je Matko Obradović svoje delo dobro opravil. Sledilo je obdobje terenske prevlade Maribora, ki pa ni več prinesla kakšne nevarnejše akcije.

Mura bo v 28. krogu 3. aprila gostila Celje, Maribor pa bo gostoval v Kidričevem.

V Fazaneriji bo dvoboj potekal pred praznimi tribunami, člani navijaške skupine Black Gringos pa so ljubljencem, nogometašem Mure, pred derbijem z Mariborom dvignili razpoloženje in ponos s špalirjem pred stadionom, ko so prihod izbrancev Anteja Šimundže pozdravili s prižganimi baklami v rokah. Nogometaši, ki so prihajali na uradno parkirišče pred stadionom z jeklenimi konjički, niso skrivali navdušenja.

Ante Šimundža in Saša Gajser sta v Mariboru dolgo časa sodelovala in osvojila kar nekaj lovorik. Foto: Vid Ponikvar

Matko Obradović in Marcos Tavares sta si nekdaj delila slačilnico v Ljudskem vrtu, v nedeljo pa bosta velika tekmeca na derbiju kroga. Foto: Vid Ponikvar

Nedelja prinaša veliki derbi. V Fazaneriji se bosta udarila soseda na lestvici, ki gledata v hrbet vodilni Olimpiji. Tretjeuvrščena Mura bo gostila drugouvrščeni Maribor. Strateg črno-belihse bo v trenerskem spopadu pomeril z nekdanjim pomočnikom Sašo Gajserjem, ki mu kot začasnemu prvemu strategu vijolic ne gre slabo, saj je na štirih tekmah osvojil osem točk, z zmago nad vedno neugodno Muro pa bi Mariborčane vrnil na prvo mesto. Resda s tekmo več od Olimpije, a bi bila to vseeno ogromna spodbuda za 15-kratne državne prvake, ki bi s tem vrgli rokavico zmajem, ti pa bi se znašli pod dodatnim pritiskom. Gajser bi z zmago v Murski Soboti morda tudi dokončno prepričal športnega direktorja, da se mu splača podati priložnost do konca sezone in da sploh ni potrebno iskati novega stratega.Mariborčani prihajajo v Prekmurje z velikimi načrti, podobno pa na njihovo žalost velja tudi za gostitelje, ki še niso rekli zadnje besede v nameri, da bi aktivneje sodelovali v boju za državni naslov. Na zadnjem gostovanju so stežka, dobršen del srečanja so igrali z nogometašem manj, prišli do točke v Domžalah.tako ne bo mogel kandidirati za derbi 27. kroga. Vratar, ki zelo dobro pozna Mariborčane, tudi najnovejšega pomočnika trenerjav zadnjem obdobju ne prejema veliko zadetkov. Na zadnjih petih tekmah je bil premagan le trikrat.si želi, da bi bilo podobno tudi v nedeljo, ko pričakuje dinamično in kakovostno predstavo. "Doma si želimo biti zelo tekmovalni. Verjamem, da nam bo uspelo," ne izključuje možnosti, da bi zmaga ostala doma, s tem pa bi se Mura približala drugemu mestu na zgolj točko. Nekdanji trener Maribora tudi dodaja, da imajo gostje opravka z več tekmovalnega in športnega pritiska, ker kot dominantna ekipa v slovenskem nogometu pretendirajo za naslov prvaka.Vijolice so najboljše v Sloveniji, kar se tiče doseženih zadetkov (52), v prejšnjem krogu je zablestel neuničljivi kapetan(zadetek in asistenca, dočakal je krstni gol v tej sezoni), tako da obrambo Mure čaka veliko dela."Mura je visoko, je kandidat za naslov prvaka. Pričakujem zanimivo in zahtevno tekmo. Je pa opazno, da prihajamo v Mursko Soboto s pozitivno energijo in kvaliteto. Muri zagotovo ne bo lahko," sporoča Gajser. V prejšnjih letih je na derbijih s črno-belimi pogosto meril tudi proti starejšemu bratu, ki pa je lani zapustil Muro, za kratko obdobje v drugi ligi vodil kranjski Triglav, zdaj pa išče nove izzive.