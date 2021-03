Sežanci odpihnili Gorico in jo prikovali na dno #video

Po tem, ko je že kazalo, da se Gorica pobira, saj ni izgubila na zadnjih dveh tekmah, jo je na domačem igrišču ugnal sežanski Tabor, ki pred tem na dveh tekmah ni zmagal. Kljub zmagi Tabor ostaja sedmi, a se je oddaljil od klubov z dna lestvice, tudi od povsem zadnje Gorice, ki po 16. porazu zaostaja za osem točk za Celjem in Aluminijem ter že 14 za Taborom.

Prvi polčas je minil v kar enakovredni igri, kljub večji novogoriški posesti žoge, pa so vse omembe vredne strele sprožili gosti. V 14. minuti je Djalo Aldair streljal z 18 metrov, Darko Marjanović pa je uspešno posredoval, v 28. je Dominik Mihaljević sprožil z leve strani, a mimo gola, v 38. pa je ponovno poskusil Aldair Dhjalo, tokrat z desne strani, a je bil na mestu ponovno domači čuvaj mreže.

V 50. minuti pa so domači imeli na voljo najstrožjo kazen, potem ko je Mihael Briški za dres v kazenskem prostoru povlekel Lamina Colleyja. Za strel se je odločil Til Mavretič, a je Jan Koprivec prebral njegovo namero in ohranil mrežo nedotaknjeno. Sedem minut pozneje so trije igralci Tabora prišli pred kazenski prostor Gorice, a preveč zapletli položaj, tako da ni bilo prave nevarnosti za vrata domačih.

So pa Sežanci povedli v 64. minuti, ko je Hristos Rovas "v ogenj" poslal Fahda Ndzengueja, ta je sam prišel pred Marjanovića in ga rutinirano ugnal za 1:0. Pozneje so pritiskali Novogoričani, večinoma niso bili nevarni, v 81. minuti pa je do strela z glavo prišel Žan Vipotnik, ki je za malo zgrešil cilj.

So pa v 85. minuti še drugič na tekmi zadeli Kraševci. Po podaji z desne domačim branilcem ni uspelo izbiti žoge izpred svojega gola, borbeni Rovas je prišel do nje in jo iz bližine poslal v mrežo za pomembno zmago. To je grški napadalec v prvi minuti sodniškega dodatka le še potrdil z bele pike, potem ko je Edin Šehić storil prekršek nad Mihaljevićem.

Gorica bo v 28. krogu 3. aprila gostila Olimpijo, Tabor pa bo 6. aprila gostoval v Kopru.

Gorica : Tabor Sežana 0:3 (0:0)

Športni park, brez gledalcev, sodniki: Vinčić, Benc, Šprah.



Strelca: 0:1 Ndzengue (64.), 0:2 Rovas (85.), 0:3 Rovas (90./11 m).



Gorica: Marjanović, M. Kavčič, Mevlja, T. Kavčič, Širok, Nkama (od 66. Vipotnik), Mavretič, Grudina (od 59. Cvijanović), Begić (od 59. Velikonja), Hodžić (od 59. Šehić), Colley.



Tabor Sežana: Koprivec, Ristić, Nemanič, Briški, Doukoure Grobry (od 90. Ovsenek), Makoumbou (od 70. Tolić), Mihaljević, Salkić, Sever (od 58. Krivičić), Ndzengue (od 70. Stančič), Djalo Aldair (od 58. Rovas).



Rumeni kartoni: T. Kavčič; Briški, Salkić, Rovas.

Rdeči karton: /.

Konec tekme. Gostje iz Nove Gorice po visoki zmagi odhajajo z vsemi tremi točkami.

GOOOL! V Novi Gorici je vse odločeno. Tabor je v 91. minuti povedel že s 3:0, z najstrožje točke se je še drugič na tekmi med strelce vpisal Christos Rovas.

GOOOL! Tabor je v 85. minuti podvojil vodstvo! Za 2:0 je zadel Grk Christos Rovas.

81. minuta: Gorica je imela priložnost za izenačenje. Po podaji Matije Široka je z glavo poskusil Žan Vipotnik, a je njegov poskus za las zletel mimo vrat Sežane.

GOOOL! Tabor je v 64. minuti prišel do vodstva z 1:0. Za vodstvo gostov je z natančnim strelom poskrbel Fahd Ndzengue, ki je dosegel svoj drugi gol v tej sezoni.

50. minuta: Kaj je zdaj zapravila Gorica! Z najstrožje kazni je poskusil Til Mavretić, a se je z obrambo izkazal vratar Tabora Jan Koprivec.

Začetek drugih 45 minut. Bomo v drugem polčasu videli zadetek?

Konec prvega polčasa v Novi Gorici, na kateri nismo videli zadetkov.

28. minuta: Najprej so imeli priložnost nogometaši Gorice, a žoge ni dobro sprejel Adis Hodžić, nato pa je na drugi strani s strelom poskusil Dominik Mihaljević, a je njegov strel zletel mimo gola.

Za nami je 20 minut tekme. Za zdaj še brez prave priložnosti na obeh straneh.

Začetek tekme v Novi Gorici.

Koga sta trenerja obeh ekip uvrstila v začetni postavi?

Pred tekmo:

Bitka za prvoligaške točke bo potekala tudi v ponedeljek. Gorico in Tabor, ki se redno srečujeta v pripravljalnih obdobjih, na zemljevidu pa njuni mesti ločuje le 32 kilometrov, čakata še kako pomembni tekmi. Vrtnice so z zadnjo zmago v Celju sporočile, da se ne predajo. Do konca je še deset krogov, v njih pa želijo ujeti vsaj enega 'soseda' na lestvici in si s tem podaljšati upanje za obstanek. Če bi v ponedeljek na domači zelenici premagale Tabor, zaradi katerega so leta 2019 prvič v klubski zgodovini zapustile 1. SNL in padle med drugoligaše, bi si izboljšale izhodišče.

V tej sezoni so Vrtnice v novogoriškem Športnem parku že ugnale Sežančane. Jeseni je bilo 2:1, v polno pa sta zadela izkušena člana Gorice, nekdanja reprezentanta Goran Cvijanović in Etien Velikonja. Prvega ob zadnji zmagi v Celju, to je bil jubilejni tisoči nastop Gorice v prvoligaškem tekmovanju, ni bilo na igrišču, drugi pa je prejel le drobtinice in odigral zadnjih sedem minut. Vrtnice si rešujejo prvoligaški status z nekaterimi drugimi imeni, med katerimi se v napadu največ pričakuje od Lamina Colleyja.

Kraševci prihajajo k sosedom po visokem domačem porazu proti Olimpiji (0:3). Tudi oni so, podobno kot Novogoričani, v spomladanskem delu v gosteh premagali Celjane, to pa je bila tudi edina zmaga, ki jo je dočakal novi trener Igor Božič. Za bolj varen položaj, s katerim bi se oddaljili od devetega mesta, trenutno imajo pred njimi "le" šest točk naskoka, bi potreboval še kakšno zmago. Ker pa jo nujno potrebujejo tudi varovanci Aleksandra Jovića, se na stadionu štirikratnih državnih prvakov obeta vse drugo kot nezanimiv nogometni obračun.