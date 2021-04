Grabiću po remiju z Olimpijo žal za nedosojeno 11-m #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanski obračun med Olimpijo in Bravom se je v Stožicah razpletel brez zmagovalca (1:1). Trener zmajev Goran Stanković ni po dvoboju ničesar očital fantom, strateg Šiškarjev Dejan Grabić pa je izpostavil tako številne zapravljene priložnosti v drugem polčasu kot tudi sporno sodniško odločitev v 79. minuti, ko je pri izključitvi Jana Andrejašiča zadišalo po najstrožji kazni.

Vodilna Olimpija je v zaostalo tekmo 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije vstopila kot favorit. V ljubljanskem derbiju, s katerim se je po vmesni prisilni prekinitvi, ki je trajala od 1. do 11. aprila, tudi uradno nadaljevalo nogometno dogajanje, se je nadejala zmage, na koncu pa osvojila eno, s katero je prednost pred Mariborom povečala na dve točki razlike. Bravo ji je v Stožicah prekrižal načrte. Povzročal ji je veliko preglavic, tako da je Olimpija na koncu le stežka ohranila 1:1.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Vid Ponikvar:

"Rezultatsko bi lahko več iztržili. Tekma je bila odprta, tako da fantom nimam ničesar za očitati. Osvojena je točka, gremo naprej," je za Planet TV pojasnil Goran Stanković, ki je tako ostal neporažen kot trener Olimpije še na osmi zaporedni tekmi. "Vsako tekmo hočemo zmagati, zdaj smo pač osvojili točko. Včasih je boljše, da kako tekmo izgubiš in potem osvojiš tri, a tako se pač dogaja," je dodal Ljubljančan, ki ga konec tedna čaka nov izziv, gostovanje pri zadnjeuvrščeni Gorici.

Sporen prekršek Andrejašiča nad Matkom v 80. minuti:

Na pot se bo podal brez dveh branilcev, zaradi kazni bosta manjkala Uroš Korun in Jan Andrejašič, ki je v 80. minuti prejel rdeči karton za nedovoljeno posredovanje nad Matevžom Matkom. Takrat je zadišalo celo po strelu z bele točke, saj je branilec Olimpije vlekel tekmeca tudi v svojem kazenskem prostoru, a je delivec pravice Dejan Balažič dosodil prosti strel za goste iz Spodnje Šiške z roba kazenskega prostora. Nogometaši Brava takrat niso skrivali razočaranja in obstopili sodnika, a ni pomagalo. Izkušeni Andraž Kirm je zaradi protestov prejel rumeni karton.

Dejan Grabić je po dvoboju spregovoril tudi o sporni odločitvi sodnika v 80. minuti. Foto: Vid Ponikvar

"Škoda za zapravljene priložnosti predvsem v drugem polčasu in verjetno tudi za nedosojeno enajstmetrovko. Ampak dobro. Temelji so dobri, zdaj pa nas čaka peklenski ritem tekem," je po remiju v Stožicah poudaril Dejan Grabić ter se dotaknil številnih zapravljenih priložnosti v drugem delu.

Kaj je povedal po tekmi Dejan Grabić?

Njegovi izbranci so ga za prvo tekmo po 11-dnevnem premoru pozitivno presenetili. Najbolj ga je navdušil dober ritem v fazi napada. "Našli smo ravnovesje med posestjo in našo usmerjeno igro. Zdi se mi, da smo znali najti trenutke, kako priti v njihov zadnji medprostor, kar nam je na prejšnjih tekmah manjkalo," je Grabić izpostavil potrpežljivost pri pripravi napada in dodal, da bo potrebno v nadaljevanju sezone popraviti odločitve v zaključku napadov. Bravo bo naslednjič na delu v soboto, ko bo v 28. krogu Prve lige Telekom Slovenije gostil Domžale.