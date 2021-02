Športni direktor NK Maribor o težavah z okužbami: Pravila so jasna #video

Nogometašem NK Maribor na pripravah v Turčiji koronavirus ni prizanesel. Zaradi številnih okužb so se vrnili v domovino brez osmerice, a ne obžalujejo odločitve, da so se še desetič zapored odpravili v Belek. "Priprave so bile uspešne," sporoča športni direktor Oliver Bogatinov in dodaja, kako bodo sledili pravilu, da za odigrano tekmo zadostuje 14 zdravih igralcev.

Vijolice bodo v soboto odigrale generalko pred začetkom spomladanskega dela Prve lige Telekom Slovenije proti Nafti. Odločitve za daljše priprave v Turčiji, kjer so imeli kar nekaj pozitivnih primerov na testiranju za novi koronavirus, ne obžalujejo.

"Situacija je povezala in združila fante"

Aljoša Matko je v jesenskem delu dosegel šest zadetkov, v Turčiji pa ni izpustil niti enega treninga. Foto: Planet TV Čeprav so se v domovino vrnili brez osmerice, pri čemer je največjo škodo utrpel strokovni štab, je športni direktor Oliver Bogatinov, ki začasno opravlja tudi vlogo trenerja, zadovoljen. Tudi zaradi tega, ker je 60 odstotkov ekipe že prekuženih. "Situacija je povezala in združila fante," je navedel najbolj pozitivno plat okoliščin, v katerih se je moralo določeno število članov vijolične odprave umakniti v samoizolacijo in pozabiti na treninge in tekme.

"Smo profesionalci. Hitro smo se prilagodili na te stvari. Ni važno, kdo stoji ob strani. Mogoče smo se s tem še bolj povezali kot ekipa," je besede športnega direktorja potrdil Aljoša Matko, mladi napadalec, ki je svojo pripravljenost označil za vrhunsko. "Dobro smo opravili malce nenavadne priprave," sporoča 20-letni Belokranjec, ki se mu nasmiha nastop na letošnjem Euru do 21 let.

Argentinski novinec Guerrico bo potreboval še nekaj časa, da se prilagodi na razmere v mariborskem moštvu in novo okolje, še vedno je na preizkušnji hrvaški vratar Ivan Sušak. O njegovem statusu bo več govora v prihodnjih dneh.

Kako Bogatinov komunicira s Camoranesijem, ki je ostal v Turčiji? Oliver Bogatinov je v vsakodnevnem stiku s trenerjem Maurom Camoranesijem, ki se še vedno nahaja v hotelski samoizolaciji v Turčiji. Foto: Planet TV "Vaje, ki so načrtovane, so izvedene, to je bistvenega pomena. Fantje se zavedajo svojih obveznosti in vse počnejo z namenom, da dočakajo nadaljevanje prvenstva v ustreznem stanju. Tisti, ki redno trenirajo, se dobro počutijo. Naredili so vse, kar je v njihovi moči, da se dobro pripravijo. Mauro mi vnaprej za naslednji dan pošlje program s točkami, na katere moramo biti osredotočeni. Priključil se je že Fernando Nowicki, ki je v veliki meri olajšal delo. Vsi skupaj pa seveda čakamo na trenutek, ko bo nazaj Mauro, preostali sodelavci iz strokovnega štaba in Jan Mlakar," je na novinarski konferenci v Ljudskem vrtu poudaril Gorenjec.

Lahko bi trajalo kar nekaj tednov

Maribor se je z Nafto pomeril tudi v poletnem pripravljalnem obdobju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Vodstvu Maribora bi lahko povzročal težave podatek, da bodo tisti nogometaši, ki so preboleli covid-19, potrebovali kar nekaj časa, da spet ujamejo staro formo. Po besedah nadomestnega trenerja Bogatinova bi to lahko trajalo kar tri ali štiri tedne, kar bo dodatna težava za strokovno vodstvo. Vseeno pa imajo Mariborčani v tem trenutku zadostno število zdravih igralcev. To so dokazali že na zadnji pripravljalni tekmi, ko so premagali tekmeca iz Ukrajine, še zadnjič pred začetkom spomladanskega dela prvenstva, ko jih čaka gostovanje v Domžalah, se bodo predstavili v soboto na pripravljalni tekmi z Nafto. To bo tudi generalka.

"Naše stališče se ne spreminja, pravila so jasna. 14 zdravih igralcev je dovolj, da se tekma odigra. Mi bomo sledili temu pravilu, ne želimo nobenih izjem," je dal Bogatinov vedeti, da Maribor zaradi nastalih razmer ne bo podal prošnje za preložitev tekem. Jesenski prvak bo sledil pravilom in skušal zadržati prednost pred tekmeci, s tem pa narediti pomemben korak k uresničitvi zadanega cilja – dvojni kroni.