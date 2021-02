Kalvarija Aluminija, v kateri je tudi nekaj pozitivnega

Težave z novim koronavirusom so v zadnjih tednih ponagajale marsikateremu slovenskemu nogometnemu klubu. Ogromno škodo so prizadejale Aluminiju. Devetouvrščeni Kidričani bodo v spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije vstopili oslabljeni, saj več okuženih igralcev že dalj časa na trenira z ekipo. Karanteno bodo zapustili šele v nedeljo. O tem in še čem smo se pogovarjali s trenerjem Oskarjem Drobnetom.

Klub iz Kidričevega, najmanjšega slovenskega kraja, ki gosti tekme Prve lige Telekom Slovenije, bi najraje pozabil na 29. januar. Do takrat so priprave na spomladanski del sezone potekale bolj ali manj nemoteno. Aluminiju so se pridružili štirje novi igralci, prav toliko jih je tudi zapustilo klub, "šumari" pa so nameravali odigrati še pripravljalno tekmo z reškim Orijentom. Nato pa je v Poreču sledilo jutranje testiranje na novi koronavirus in stvari obrnilo na glavo.

Kot trenerju mu ni lahko, a se prilagaja

Kidričani so prvo tekmo v tem letu odigrali v Čatežu in remizirali z Bravom (1:1). Foto: Vid Ponikvar Izkazalo se je, da je večje število igralcev okuženih z novim koronavirusom. V trenutku so bile prekinjene priprave na Hrvaškem, odprava se je vrnila v domovino, kjer je nadaljevala treninge, a v manjšem obsegu, saj manjka kar nekaj pomembnih igralcev. Obdobje obvezne samoizolacije lahko prekinejo šele v nedeljo, kar strokovnemu štabu povzroča veliko skrbi.

"Delo je moteno, kot trenerju mi ni lahko, a se znajdemo in prilagajamo. Moramo biti iznajdljivi. Obstaja dobra stran vsega, in sicer da se bomo prekužili in s tem poskrbeli, da v nadaljevanju sezone ne bomo imeli težav," se je nasmehnil Oskar Drobne. Nekdanji mladi slovenski reprezentant je izpostavil edino pozitivno stvar, ki je doletela klub ob zadnjih primerih povečanega števila okužb. Vse drugo je manj optimistično.

Zaveda se zagate, saj njegova ekipa začetka spomladanskega dela ne bo pričakala v najboljši pripravljenosti. Zlasti fizični. "Proces treniranja se nam je zrušil. V trenutku se je zrušilo nekaj, kar smo imeli že sestavljeno. Nekateri igralci se bodo tako vračali prej, nekateri pozneje. Ker bodo deset dni brez treninga, obstaja veliko tveganje, da se poškodujejo, zato jih ne bo v konkurenci za uvodne kroge. Vsaj v prvih dveh. Takrat bo odločala širina kadra," načrtuje, da bi se lahko takrat izkazali obetavni igralci iz klubskega podmladka, ki bodo v uvodnih krogih zapolnili vrzel.

Mladi slovenski nogometaši so finančno zelo razvajeni

Oskar Drobne je opozoril na finančno razvajenost mladih slovenskih nogometašev. Foto: Grega Valančič / Sportida Zdaj imajo mladi igralci priložnost, da se izkažejo, resneje priključijo delu s člansko ekipo, s tem pa tudi dokažejo, da Aluminij ni zgolj klub, ki novači "spregledane" igralce iz tujine, zlasti Hrvaške, ampak tudi klub, ki veliko vlaga v delo z mladimi.

"Ne bi rekel, da posvečamo premalo pozornosti mladim, preveč pa tujcem. Rekel bi takole: naši mladi fantje so finančno zelo razvajeni. Če pogledamo, kakšne pogodbe ima mladina v Olimpiji, Mariboru in Domžalah, vidimo, da imajo trikrat večjo plačo, kot bi jo lahko dobili pri nas. Izbor igralcev kroji finančni vidik. Hrvaški igralci so preizkušeni in cenejši, zato ne vidim nobene škode za slovenske mlade igralce. To škodo krojijo klubi, ki dajejo mladincem velike pogodbe. Imamo pa v Kidričevem veliko pozitivnih zgodb pri delu z mladimi. Petrović, Vrbanec, Štor … Vsako leto nekdo odide. Imamo nekaj igralcev, ki so prodajno zelo zanimivi, strategija kluba pa je vključevanje mladih v prvo ekipo," je pojasnil nekdanji napadalec številnih slovenskih klubov, največ zadetkov je dosegel v dresu Kopra, Maribora in Domžal, velik pečat pa pustil tudi na Hrvaškem (Varteks).

Odpadla tudi generalka z Mariborom

Na dvoboju z Bravom v Čatežu si je koleno poškodoval Juš Štušej. Foto: Vid Ponikvar Žal mu je, da Aluminij zaradi omenjenih težav z okužbami ni odigral več pripravljalnih tekem. Zlasti tistih proti močnejšim tekmecem. "Morali bi imeti tudi generalko z Mariborom, tako pa smo ostali brez nekega pravega testa. Žal ne moremo igrati prijateljskih tekem z drugoligaši, saj ne trenirajo, zaradi zdravja pa tudi nočemo tvegati s kakšnim potovanjem, saj bi lahko spet nastala cela zmešnjava," razmišlja 45-letni strateg, ki je pred prihodom v Kidričevo vodil Radomlje, jih popeljal na prvo mesto v drugi ligi, nato pa zaradi prisilne prekinitve ostal brez tekem.

Ko je v tem neprijetnem obdobju prejel ponudbo iz Kidričevega, ki ga je zapustil Hrvat Slobodan Grubor, ni dolgo razmišljal. "Ko dobiš klic iz prve lige, takoj sprejmeš. Koliko pa je prostora za slovenske trenerje v prvi ligi? Lahko delaš le v petih, šestih klubih," je takoj sprejel ponudbo iz Kidričevega in zapustil Radomlje. "Zdaj sem razred višje po kakovosti, a se ne bojim izziva. Imamo dober strokovni štab, igralci so zagnani in delavni, sprejemamo naše zahteve, dobro se razumemo. Delamo z veseljem in optimizmom," je zadovoljen s tistim, kar ima na razpolago v Kidričevem. Z vsem, razen zdravstvenimi okoliščinami, ki so privedle do tega, da trenutno dela z zdesetkano zasedbo.

Spremembe v zimskem prestopnem roku: Prihodi: Klemen Bolha (Žalgiris Vilna, Litva), Haris Kadrić (Olimpija), Armin Đerlek/Srb (Sivasspor, Turčija), Martin Jarc (Mercyhurst Lakers, ZDA) Odhodi: Jure Matjašič (Celje), Mihael Klepač/Hrv (Mura), Filip Kukulikić/ČG, Marko Maletić/BiH

Čim prej ujeti priključek s sredino

Hrvat Mihael Klepač je zapustil Kidričevo in se odpravil v Mursko Soboto. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Kar zadeva kadrovske spremembe, je zadovoljen z okrepitvami. Načrtuje še kakšen prihod, ki pa bo pogojen z odhodom. Prav lahko se namreč zgodi, da bo Kidričevo zapustil še kdo. Zimski prestopni rok se v Sloveniji izteče 15. februarja.

Ko je jeseni prevzel ekipo, je Aluminij zaigral bolje, v zadnjem nastopu pa presenetil vodilni Maribor in v Ljudskem vrtu osvojil dragoceno točko (2:2), s katero se je dodatno oddaljil od zadnjeuvrščene Gorice. "Ne razmišljamo o boju za deveto mesto, ampak tem, kako bi se čim hitreje priključili sredini lestvice. Jeseni smo dokazali, da smo bili na tekmah konkurenčni vsem. Upam, da nas bo to nagradilo v nadaljevanju in da bomo zmagali že na prvi tekmi," je kljub težavam zaradi okužb prepričan, da bi lahko njegovi izbranci 11. februarja v Kidričevem premagali branilce naslova iz Celja. Tudi s pomočjo mlajših igralcev, ki bodo nepričakovano lahko okusili svojih "pet minut slave".

Pripravljalne tekme v letu 2021: