Vrača se nogomet. Obljublja negotovost in peklenski ritem.

Ta konec tedna se bo nadaljevala slovenska nogometna sezona 2020/21, ki je zaradi koronakrize zelo negotova. Kaj se bo dogajalo v prihodnjih tednih in mesecih, je težko napovedovati. Tega seveda ne vedo niti na Nogometni zvezi Slovenije, a sporočajo, da so pripravljeni.

"Spomladanski del prvenstva se začenja kot predvideno in v skladu s tekmovalnim koledarjem," so nam na Nogometni zvezi Slovenije odgovorili, da se bo v soboto ob 14. uri z zaostalo tekmo 16. kroga med Bravom in sežanskim Taborom v Ljubljani Prva liga Telekom Slovenije zagotovo nadaljevala. Nato prihodnji teden, v sredo in četrtek, že sledi pet prvenstvenih tekem 20. kroga. Če se seveda ne bo zgodilo kaj nepredvidljivega. Glede na izkušnje iz zadnjega leta je mogoče do konca sezone, ki naj bi se z zadnjim, 38. krogom končala 19. maja letos, pričakovati tudi kakšen zaplet. Na NZS pravijo, da so pripravljeni nanje.

"Epidemija je zdaj že nekaj časa med nami in v tem obdobju smo se veliko naučili. Tako kot ob koncu lanske sezone in začetku letošnje bomo vsako tekmo obravnavali individualno. S sistemom elektive, ki smo ga uvedli že pri prvi vrnitvi nogometa po prekinitvi, smo se že takrat celovito lotili te problematike in nam je uspelo zajeziti kakšen večji izbruh virusa v PLTS. Izhodišče je, da se zagotovi varne pogoje za igranje tekem vsem udeležencem, po drugi strani pa je v covid sklepih za tekmovanja navedeno tudi minimalno število igralcev, da lahko klub odigra tekmo," sporočajo z NZS.

Prva liga se bo nadaljevala s sobotno zaostalo tekmo 16. kroga med Bravom in Taborom. Foto: SPS/Sportida

Na NZS komunicirajo s klubi in upajo na gledalce

Iz skoraj vseh desetih slovenskih prvoligašev, ki končujejo priprave na drugi del sezone, prihajajo informacije o okužbah. Zelo okrnjeni bodo v drugi del sezone krenili predvsem pri vodilnem Mariboru in pri pokalni prvakinji Muri, ki sta bila na pripravah v Turčiji. Veliko težav ima tudi Aluminij. "S predstavniki klubov smo v dnevni komunikaciji, saj trenutna nepredvidljivost razmer v državi to tudi zahteva. V nekaterih klubih so se pojavile posamične okužbe, kar pa je bilo ob trenutni epidemiološki sliki tudi pričakovano. Klubi v skladu s protokoli, NZS je pripravila že sedmo verzijo, in splošnimi napotki za preprečevanje okužbe poznajo korake, kako najbolj zajeziti okužbo. V interesu vseh, NZS kot tudi klubov, da se prvenstvo nadaljuje," pravijo na NZS.

V slovenski hiši nogometa upajo, da se bodo do konca sezone vsaj v omejenem številu vrnili tudi gledalci. Protokoli, ki se jih bodo morali držati klubi, bodo podobni kot v prvem valu epidemije. "Aktualna verzija protokola je pripravljena za oba scenarija – z gledalci in brez njih. V prvi ligi se je v obdobju epidemije že igralo z manjšim številom gledalcev, zato so klubi na ta del že pripravljeni. Želimo si, da bi se gledalci lahko kmalu vrnili, vendar bodo najprej morali biti izpolnjeni pogoji za uspešen izhod iz epidemije," so nam odgovorili.

Negotovo bo tudi na igrišču, prvoligaše čaka hud ritem

Pred skorajšnjim nadaljevanjem najboljše slovenske nogometne lige je v zraku torej veliko negotovosti. Zelo negotovo bo verjetno tudi na igrišču. Zgodile so se številne trenerske in kadrovske menjave. Najbolj so se, tako kot smo v zadnjih letih že vajeni, "izkazali" pri Olimpiji, ki je zamenjala skorajda vso ekipo. Seveda tudi trenerja. Novega trenerja ima tudi Tabor, nove obraze pa bomo videli tudi na klopeh Celja, Aluminija in Gorice. Pol lige, torej.

Zanimivo bo spremljati tudi to, koliko se bodo vsaj na začetku sezone vodilnemu Mariboru in po mnenju številnih enemu od tihih favoritov za naslov Muri poznale spodletele turške priprave. In kakšna bo manj kot dva meseca po zadnji tekmi, ki jo je odigrala lani, videti povsem prevetrena Olimpija.

Toliko bolj zaradi tega, ker vse slovenske klube v naslednjem mesecu čaka napornejši koledar kot kadarkoli do zdaj. Do sredine marca in reprezentančnega premora bodo v enem mesecu odigrali kar sedem tekem. Domžale in Celje bi morala biti vmes aktivna še v pokalu.

Lani so se naslova državnega prvaka razveselili Celjani. Kdo bo prvak letos, če ga bomo sploh dobili? Foto: Grega Valančič/Sportida

Na NZS upajo, da bodo izpeljali vsa tekmovanja

Koledar najboljših slovenskih klubov jo je v prvem delu sezone odnesel skoraj brez prask. Povsem drugače je s preostalimi tekmovanji pod okriljem NZS. Sredi oktobra so se ustavili drugoligaško in pokalno tekmovanje, pa tudi vsa tekmovanja mlajših kategorij.

V pokalu nas čakajo še tri tekme osmine finala, potem še četrtfinale, polfinale in finale. Druga liga se je ustavila po 12 nepopolnih krogih, podobno velja tudi za mladinsko in kadetsko ligo, ki sta trenutno pri 10. oziroma 9. nepopolnem krogu. Tudi v mlajših selekcijah je, tako kot v drugi ligi, treba odigrati še precej tekem za nazaj.

"Trenutno je planirano, da se odigrajo vsa predvidena tekmovanja, še posebej pomembno je, da se na igrišča čim prej vrnejo mlajše selekcije in 2. SNL. Z različnimi sestanki na državni ravni sicer zagovarjamo stališče vrnitve, saj resno tvegamo nepopravljivo škodo za mlade nogometaše in razvoj športa v Sloveniji," so nam o tem odgovorili na NZS.

Na NZS so slovenskim klubom v tej sezoni finančno dvakrat že pomagali. Novi ukrepi so odvisni od poteka epidemije. Foto: Anže Malovrh/STA

Finančna pomoč v višini skoraj 700 tisoč evrov

Na NZS so pojasnili tudi to, da so ob finančni pomoči v višini dobrih 345 tisoč evrov v obliki sofinanciranja stroškov, ki so jo obljubili prejšnji teden, klubom pomagali že septembra 2020.

"Skupno so klubi iz naslova pomoči zaradi blažitve posledic epidemije prejeli 692.106 evrov," pravijo na NZS. Precej manj kot Barcelona plačuje Lionela Messija, če se malce pošalimo. Upamo seveda, da nam bo do smeha tudi čez dobre tri mesece, ko naj bi bilo koronasezone 2020/21 konec, in bomo lahko ploskali najboljšim od prve lige pa vse navzdol. Ob tem pa mirno odštevali do evropskega prvenstva, ki naj bi nas osrečevalo poleti. Držimo pesti …

Spored Prve lige Telekom Slovenije do reprezentančnega premora:

16. krog (6. februar):

Bravo - Tabor Sežana



20. krog (10. in 11. februar):

Bravo - Gorica

Domžale - Maribor

Koper - Olimpija

Aluminij - Celje

Mura - Tabor Sežana



21. krog (13. in 14. februar):

Gorica - Koper

Maribor - Bravo

Tabor Sežana - Aluminij

Celje - Domžale

Olimpija - Mura



22. krog (20. in 21. februar):

Bravo - Koper

Maribor - Celje

Mura - Gorica

Domžale - Tabor Sežana

Aluminij - Olimpija



23. krog (24. in 25. februar):

Tabor Sežana - Maribor

Olimpija - Domžale

Celje - Bravo

Gorica - Aluminij

Koper - Mura



24. krog (27., 28. februar in 1. marec):

Celje - Tabor Sežana

Maribor - Olimpija

Bravo - Mura

Domžale - Gorica

Aluminij - Koper



25. krog (6. in 7. marec):

Tabor Sežana - Bravo

Olimpija - Celje

Gorica - Maribor

Koper - Domžale

Mura - Aluminij



26. krog (13. in 14. marec):

Bravo - Aluminij

Domžale - Mura

Maribor - Koper

Celje - Gorica

Tabor Sežana - Olimpija