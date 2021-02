V Šiški že dolgo niso bili tako židane volje

Jesenski del so končali na osmem mestu, a so razlike tako majhne, da bi že z zmago na sobotnem uvodu proti Taboru poskočili na lestvici navzgor in se izenačili s petouvrščenimi Domžalami. ''Naš cilj je, da bi se čim prej povzpeli in znašli v vodah, ko ne bomo več razmišljali o obstanku. Potem pa razpon od najboljših do tistih ekip, varnih na sredini, ni tako velik. Z nekim zmagovitim nizom se lahko pride v zanimivo pozicijo za kaj več,'' napoveduje Dejan Grabić, dolgoletni trener Brava, edini strateg, ki ga je vodil, odkar nastopa v prvi slovenski ligi.

Podvojene vse tri pozicije v napadu

Mitja Križan je sin nekdanjega slovenskega reprezentanta in kapetana Maribora Aleša Križana. Foto: Sportida, Reuters V pripravljalnem obdobju mu je šlo na roko marsikaj. Razveselil se je zimskih novincev, med njimi izstopata povratnika Milan Tučić in Mitja Križan. Jeseni sta se dokazovala v Belgiji, kjer pa nista pustila večjega pečata. Redno tekmovalno formo bosta lovila v dresu kluba, do katerega čutita posebno spoštovanje. Ljubezen do mladega ljubljanskega kluba ju veže že od prej, tako da trener ne dvomi, da ne bi dala vsega od sebe in prispevala pomembnega deleža k predstavam, s katerimi si namerava Bravo čim hitreje zagotovili obstanek.

Bo v napadu sploh dovolj mest za vse, saj je prišel tudi Hrvat Lovro Maružin? ''Bo. Namenoma imamo zdaj šest do sedem rešitev za igro s tremi v napadu. Zdaj imamo res zdravo konkurenco, podvojene imamo vse tri pozicije v napadu. Eden dela boljše drugega, pridobili smo zlasti na hitrosti.''

24-letni Ljubljančan Milan Tučić je tudi nekdanji mladi slovenski reprezentant. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na zadnji pripravljalni tekmi je oba zadetka za Bravo dosegel Tučić. ''Bil je eden izmed ključnih tipov napadalca, ki smo ga želeli imeti. Z njegovim prihodom se nam je res poklopilo. Dobro ga poznamo, on pozna naš način dela, saj je nogometni otrok Brava,'' je vesel vrnitve napadalca, ki je nazadnje v Sloveniji igral za velenjski Rudar, nato pa se preselil v Belgijo.

Spremembe v zimskem prestopnem roku: Prihodi: Milan Tučić (OH Leuven, Belgija - posoja), Mitja Križan (Lommel, Belgija - posoja), Loren Maružin, Hrv (Lokomotiva Zagreb, Hrvaška), Nino Irgolič (Maribor) Odhodi: Michele Šego, Hrv (Dugopolje, Hrvaška)

Pozna novega trenerja Tabora

V soboto se bo v trenerskem obračunu pomeril z znancem. Foto: Vid Ponikvar Poleg novih igralcev pa je trener Grabić zadovoljen tudi z zdravstveno sliko v klubu. Okužbe z novim koronavirusom, ki v teh dneh parajo živce marsikateremu slovenskemu klubu, so prizanesle Bravu. ''Imamo dobro situacijo s Covid-19. Imeli smo le posamezne primere, tako da je trenažni proces ostal nedotaknjen. Ker imamo zdaj večjo širino igralskega kadra kot jeseni, je temu primerno tudi razpoloženje. Odlično se imamo in komaj čakamo začetek,'' sporoča 40-letni Dolenjec, ki je pred leti pomagal Domžalam do državnega naslova.

V soboto ga čaka določena neznanka, saj bo Sežančane prvič v tej sezoni vodil novi trener Igor Božič. ''Poznava se, skupaj sva bila na šolanju. Je odličen trener, ki se rad poglablja v taktiko. Sledi italijanskemu slogu. Bo manjša neznanka na začetku, a bomo mi svoje stvari vseeno izvajali po svoje,'' pričakuje v soboto zelo zanimiv uvod v spomladanski del.

V Čatežu so našli mir

V pripravljalnem obdobju so si za bazo izbrali Čatež. Pogoji so jih navdušili, zlasti priprava igrišč in dejstvo, da ni bilo gneče, saj so se tam pripravljali le še nogometaši Wackerja, tako da so vadili v mirnem okolišu. ''Zaradi situacije s koronavirusom nismo želeli tvegati in igrati tekem v tujini. Načeloma želimo igrati z močnejšimi tekmeci, ki nas razlagijo in pokažejo naše limite, taka tekma je bila lani poleti s Salzburgom. Tega letos nismo dobili. Smo pa igrali z enakovrednimi tekmeci, kar je bilo za nas dovolj dobro.''

V taboru Brava pred nadaljevanjem prvenstva ne manjka pozitivne volje. Foto: Vid Ponikvar

Ljubljančane čakata v uvodu letošnjega sporeda dve domači tekmi proti Primorcem. Najprej v soboto s Taborom, nato pa še proti Gorici, ki ji gori pod nogama. ''To sta zelo pomembni tekmi za nas, a spet ne toliko, da bi morali igrati v krči. Nočemo, da bi nas pomembnost teh tekem spravila v krč. Naše bistvo je izvajanje našega načina igre. To pa je vsebina, taktična disciplina, agresivnost,'' je naštel osnove nogometne igre, katere hoče imeti na najvišji kakovostni ravni. Že proti Taboru si želi, da bi spremljal hitro igro izbrancev, polno natančnih podaj.

Poseben motiv jim bo Euro 2021

V Bravu igra kar nekaj mladih reprezentantov, ki jim ne bo manjkalo motivacije, saj se bliža začetek evropskega prvenstva do 21 let. Če bodo dobro branili barve kluba, jih bo opazil tudi selektor Milenko Ačimović. Tega se zaveda tudi Grabić: ''Dokazovali se bodo vsako sekundo. To je odlično. Vse je na njih,'' je prepričan, da bo spomladanski del prinesel igralcem in navijačem več zadovoljstva kot pa jesenski, v katerem so v 18 nastopih dosegli le 16 zadetkov. Z novimi okrepitvami v napadu jih nameravajo bistveno več …

Pri Bravu nastopa veliko obetavnih, mladih igralcev, najbolj izkušena pa sta zagotovo nekdanja slovenska reprezentanta Luka Žinko in Andraž Kirm. Foto: Vid Ponikvar

Pripravljalne tekme v letu 2021: