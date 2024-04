V Videm prihaja z naskokom vodilna ekipa lige

Bayer Leverkusen dobiva biko za prvaka v Nemčiji, PSG v Franciji, Inter Milan pa v Italiji. Pred zadnjimi osmimi krogi je 14 točk pred drugim AC Milanom. Ima pa kar 51 točk prednosti pred ekipo, s katero igra v tokratnem 31. krogu, to je Udinese s slovenskima reprezentantoma Jako Bijolom in Sandijem Lovričem.

Vodilna ekipa italijanske serie A Inter Milan v ponedeljek zvečer prihaja v našo soseščino, v Vidmu bo gostovala pri Udineseju. To sezono se v prvi italijanski ligi dve stvari dogajata najbolj pogosto: zmage Interja in remiji Udineseja. Vsaj nekaj od tega se bo tokrat spremenilo. Če se oboje, bi to pomenilo zmago za Jako Bijola in Sandija Lovrića. To se je nazadnje zgodilo septembra 2022, ko je Udinese zmagal s 3:1. Ko so se pomerili v prvem delu te sezone, je bil Inter boljši s 4:0.

