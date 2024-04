Nov remi za Slovenca, kaj bo pokazal Inter?

V italijanski serie A se 30. krog zaradi praznikov igra v soboto in ponedeljek. Udinese z Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem je remiziral s Sassuolom (1:1), za Videmčane pa je bila to že 16. delitev točk v sezoni. Aktualni prvak Napoli je na prvi tekmi kroga z 0:3 izgubil z Atalanto in tako zdrsnil na sedmo mesto, ki ne prinaša več Evrope. V krizi je tudi tretji na lestvici Juventus, ki je že štiri tekme brez zmage, zdaj je z 0:1 izgubil z Laziom. Drugouvrščeni AC Milan je Fiorentino v gosteh premagal z 2:1. Milančani za vodilnim Interjem, ki bo na zadnji tekmi gostil 17. Empoli, zaostajajo visokih 14 točk.

Slovenska reprezentanta v redu Udineseja Jaka Bijol in Sandi Lovrić, ki sta pred dnevi igrala proti zvezdniški Portugalski, sta tokrat gostovala pri Sassuolu. Ekipi sta se razšli z remijem (1:1), Bijol je ob osvojeni točki igral celo tekmo, Lovrić pa do 77. minute. V 69. je imel lepo priložnost za zadetek, vendar je njegov močan strel s približno 12 metrov zadel prečko in se odbil od tal nazaj v polje. Ekipa iz Vidma je zdaj z 28 točkami na 14. mestu, od cone izpada pa jo ločita le dve točki. Oba zadetka sta padla v zaključku prvega polčasa. V 41. minuti je za domače začel Gregoire Defrel, tri minute pozneje pa je izenačil Florian Thauvin.

Juventus ne najde forme

Juventus je bil sredi sezone še v boju z Interjem za naslov prvaka, zdaj pa je njegov zaostanek za vodilnim klubom lige že 17 točk, pa imajo Milančani še tekmo manj (v nedeljo igrajo z Empolijem). Na zadnjih štirih tekmah so nogometaši iz Torina izgubili z Napolijem, remizirali z Atalanto in Genoo in zdaj izgubili še z Laziom. Tekmo v italijanski prestolnici je v sodnikovem dodatku drugega polčasa odločil črnogorski nogometaš Adam Marušić. V naslednjem krogu Juventus čaka še ena težka tekma, proti Fiorentini.

S štirinajsto zmago je Lazio, ki je pred tem na domačem stadionu izgubil tri tekme zaporedoma ter s tem trenerja Maurizia Sarrija, skočil na sedmo mesto. Hrvaški trener Igor Tudor je tako uspešno začel svojo etapo na čelu Lazia.

Manuel Locatelli in soigralci iz vrst Juventusa so bili po porazu z Laziom vidno skrušeni. Foto: Reuters

Nov spodrsljaj Juventusa je unovčil AC Milan, ki je v Firencah premagal Fiorentino z 2:1, in se oddaljil na šest točk. Za Interjem zaostaja enajst točk. Za Milan sta zadela Ruben Loftus-Cheek in Rafael Leao, za domače pa Alfred Duncan.

