Po srčnem zastoju umrl direktor Fiorentine

Giuseppe Barone je v nedeljo po poročanju italijanskih medijev doživel srčni napad tik pred tekmo Atalanta - Fiorentina, ki bi se morala v Bergamu začeti ob 18. uri. Tekma je bila zaradi tega prestavljena, direktorja pa so odpeljali v milansko bolnišnico, kjer je bil do smrti na intenzivni negi. "Fiorentina z globoko in neizmerno žalostjo potrjuje, da je izgubila enega od svojih vodij, ki je zaznamoval nedavno zgodovino kluba in ki ne bo nikoli pozabljen," je italijanski klub zapisal v izjavi.

"Generalni direktor Giuseppe Barone je danes umrl v bolnišnici San Raffaele v Milanu, potem ko je v nedeljo nenadoma zbolel," so še zapisali pri klubu in dodali, da so vsi povezani s Fiorentino popolnoma užaloščeni zaradi strašne izgube človeka, ki je za barve Fiorentine dal svoje srce in dušo.