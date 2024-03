Bijol od prve minute, a poraz za Udinese. Juventus na matineji.

''Slovenski'' Udinese, za katerega spet družno nastopata povratnik Jaka Bijol in Sandi Lovrić, je razočaral navijače z domačim porazom proti Torinu (0:2). Za goste sta zadela v polno nekdanji napadalec Atalante Duvan Zapata ter Hrvat Nikola Vlašić, ki je pred leti branil barve moskovskega CSKA skupaj z Bijolom. Ranjeni Lazio je v gosteh premagal Frosinone (3:2). Vodilni Inter bo v nedeljskem večernem derbiju gostil branilca naslova iz Neaplja, Juventus pa že ob 12.30 gosti Genoo.

Dogajanje v serie A, ki je po izpadu Interja v Madridu ostala brez predstavnika v četrtfinalu lige prvakov, se je ta konec tedna začelo v petek v Toskani. Bologna, ki ji gre v tej sezoni imenitno in se spogleduje z uvrstitvijo v ligo prvakov, je na gostovanju pri Empoliju globoko v sodnikovem dodatku z golom Giovannia Fabbianija prišla do zmage z 1:0 in se s 15. zmago utrdila na četrtem mestu.

Slovenski reprezentant Jaka Bijol, ki se je tako popolnoma vrnil po dolgotrajnem okrevanju po poškodbi, je v soboto prvič letos zaigral za Udinese od prve minute. Bil je drugi najbolje ocenjeni igralec svoje ekipe, toda obramba je pod njegovim poveljstvom dvakrat klonila. Prvič v deseti minuti, ko je zadel Kolumbijec Duvan Zapata, drugič pa v 53., ko se je med strelce vpisal Hrvat Nikola Vlašić po Zapatovi podaji.

Jaka Bijol je obrambni steber Udineseja in slovenske reprezentance. Foto: Guliverimage

Monza je ugnala Cagliari z 1:0, edini zadetek je prispeval 22-letni sin legendarnega Milanovega branilca Paola Maldinija, Daniel, uspešen je bil v 41. minuti. Ranjeni Lazio, ki ga bo najverjetneje v nadaljevanju sezone vodil Hrvat Igor Tudor, je v soboto prekinil rezultatsko krizo in v gosteh s 3:2 ugnal Frosinone.

Drugouvrščeni AC Milan v nedeljo odhaja v Verono, Juventus pa bo skušal izkoristiti prednost domačega igrišča proti Genoi. Zelo bo zanimivo tudi na spopadu nekdanjih klubov Josipa Iličića in Jasmina Kurtića, Atalante in Fiorentine, Roma pa bo gostila Sassuolo.

Italijansko prvenstvo, 29. krog:

Petek, 15. marec:

Sobota, 16. marec:

Nedelja, 17. marec:

Lestvica: