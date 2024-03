Lazio išče novega trenerja

Zadnji neuspehi, piko na i je predstavljal domač poraz v ponedeljek proti Udineseju (1:2), so prisilili Maurizia Sarrija k odločitvi, da zapusti vroči stolček Lazia. Rimski velikan tako išče novega trenerja.

Lazio je padel v rezultatsko krizo, po kateri se bo v domačem prvenstvu, kjer zaseda skromno deveto mesto, le stežka vmešal v boj za Evropo. Za nameček je izpadel še iz lige prvakov, kjer je bil boljši Bayern. Maurizio Sarri je z varovanci izgubil kar štirikrat zapored, po bolečem porazu v ponedeljek proti Udineseju (1:2), za katerega sta zaigrala oba slovenska reprezentanta Sandi Lovrić in Jaka Bijol, za slednjega je bil to prvi nastop po nekaj mesecih okrevanja, pa se je umaknil s položaja glavnega trenerja. Petinšestdesetletni Italijan je v zadnjih sezonah vodil Napoli, Chelsea (z njim je osvojil ligo Europa) in Juventus, od leta 2021 pa je bil trener Lazia.