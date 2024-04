Lahko Hrvat še enkrat pokvari načrte Juventusu?

Danes bo odigrano prvo dejanje polfinala italijanskega pokala v sezoni 2023/24. V Torinu se bosta pomerila Juventus in Lazio, ki sta se pred dnevi v serie A pomerila v Rimu. Točke so ostale doma, Lazio je prišel do zmage z zadetkom v sodnikovem podaljšku, na tej tekmi pa je na vročem trenerskem stolčku rimskega velikana debitiral Igor Tudor, ki je kot nogometaš vrsto let branil barve Juventusa. V sredo bo Fiorentina gostila Atalanto, povratni tekmi pa bosta čez tri tedne.

Konec prejšnjega tedna sta se Lazio in Juventus pomerila v serie A. Takrat se je smejalo rimskemu klubu. Točke so ostale doma (1:0), hrvaški strateg Igor Tudor pa je ognjeni krst na klopi Lazia prestal z zmago nad klubom, pri katerem je prebil ogromno let in je nanj zelo navezan. Stara dama na čelu s trenerjem Massimilianom Allegrijem se želi v pokalu maščevati Laziu, ki mu zaradi skromnih rezultatov grozi, da bi lahko ostal brez Evrope. Ena izmed najlepših možnosti, kako priti do evropske vozovnice, pa se Laziu ponuja prav v pokalu.

Povratna tekma v Rimu bo čez tri tedne.

Finale italijanskega pokala bo na Olimpijskem stadionu v Rimu 15. maja. Pokalno lovoriko je v Italiji branil Inter, ki pa se je poslovil že v osmini finala.

