Arsenal in Liverpool spet na pravi poti, izenačena na vrhu

V angleškem prvenstvu se nadaljuje troboj za naslov prvaka. Ta se je po izpadu vseh treh najboljših ekip iz lige prvakov še zaostril, saj so Manchester City, Arsenal in Liverpool vse sile usmerili v domačo ligo. Topničarji so v soboto zvečer na gostovanju z 2:0 premagali Wolverhampton in skočil na prvo mesto. Ima pa enako točk kot Liverpool, ki je v nedeljo s 3:1 premagal Fulham. Manchester City je zdaj s točko manj tretji, a bo tekmo tega kroga s Tottenhamom odigral šele 14. maja, saj je ta konec tedna igral polfinale pokala FA..

Najboljše tri ekipe v angleškem prvenstvu so pred 34. krogom ločile le dve točki. Manchester City je v prejšnjem izkoristil spodrsljaja Arsenala proti Aston Villi in Liverpoola proti Crystal Palaceu ter se povzpel na vrh, medtem ko so bili topničarji in redsi na drugem in tretjem mestu z enakim številom točk. Vse tri ekipe so se med tednom poslovile od možnosti za evropsko lovoriko. Arsenal je v ligi prvakov izpadel proti Bayernu, sinjemodri po enajstmetrovkah izpadli proti Real Madridu, Liverpool pa je v ligi Europa po polomiji na prvi tekmi v skupnem seštevku dveh tekem moral priznati premoč Atalanti.

Arsenal je imel na sobotni večerni tekmi popolno premoč proti Wolvesom. Proti golu so topničarji streljali kar 24-krat, devetkrat znotraj okvira vrat, domača ekipa pa je imela le pet strelov proti golu, tri znotraj okvira. Za vodstvo z 1:0 je v zadnji minuti prvega polčasa poskrbel Leandro Trossard, v sodnikovem dodatku drugega pa je za končni izid 2:0 zabil kapetan Martin Odergaard. Tako je Arsenal z odigrano tekmo več skočil nazaj na prvo mesto.

Liverpool je premagal Fulham. Foto: Reuters Nogometaši Liverpoola so preživeli zahtevno gostovanje pri londonskem Fulhamu, zmagali so s 3:1. Goste je v Londonu v vodstvo popeljal Trent Alexander-Arnold, domači so v sodnikovem dodatku prvega dela izenačili prek Timothyja Castagna, v drugem delu pa sta Liverpoolčanom zmago zagotovila Ryan Gravenberch in Diogo Jota.

V boju za uvrstitev v ligo prvakov, za kar bo po zadnjih izračunih zadostovalo četrto mesto, gre še naprej zelo dobro Aston Villi. Tokrat je s 3:1 premagala Bournemouth, čeprav se je v 31. minuti znašla v zaostanku, potem ko so gosti izkoristili najstrožjo kazen. Izenačujoči gol, dosegel ga je Morgan Rogers, je prišel v pravem trenutku, v sodnikovem dodatku prvega dela. Domači so z njim dobili dodaten zagon, tako da so v drugem še dvakrat zatresli mrežo, to je uspelo Moussi Diabyju ter Leonu Baileyju.

Zaradi nastopa v polfinalu pokala FA bodo tekme 34. kroga pozneje odigrali tudi nogometaši Chelseaja in Manchestra Uniteda.

