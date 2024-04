Šok za Arsenal in Liverpool, strelske vaje Chelseaja, Palmer ujel Haalanda

Troboj za angleško krono se nadaljuje, v 33. krogu pa se je dodobra začinil. Vodilni do nedelje Arsenal je doma z 0:2 moral priznati premoč Aston Villi in izgubil 1. mesto, na katerega se je po gladki sobotni zmagi s 5:1 nad Lutonom zavihtel branilec naslova Manchester City. Liverpool je po četrtkovem šoku v ligi Europa, ko je nepričakovano doma pokleknil proti Atalanti (0:3), izgubil še v angleškem prvenstvu. Z 1:0 so bili uspešnejši nogometaši Crystal Palaca. Manchester City ima pred Arsenalom in Liverpoolom dve točki prednosti. Aston Villa je skočila na četrto mesto, ki v prihodnji sezoni zagotavlja ligo prvakov. V ponedeljek je Chelsea s 6:0 odpravil Everton, štirikrat je zadel Cole Palmer in na vrhu lestvice strelcev ujel Erlinga Haalanda (20 golov).