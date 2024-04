Čeprav do uradne potrditve in uradnega dogovora še ni prišlo, pa več tujih medijev poroča, da naj bi bila Ruben Amorim in Liverpool tik pred sklenitvijo dogovora. "Liverpool čakajo še zaključna pogajanja s Sportingom. Sodelovanje še ni dogovorjeno, a je blizu," poročajo številni mediji na Otoku. Devetintridesetletni Amorim je še kot nogometaš igral za Benfico in Bravo, za izbrano vrsto Portugalske je zbral 14 nastopov. Kot trener je od leta 2020 trener Sportinga, ki trenutno vodi v portugalskem prvenstvu, pred tem je vodil tudi Brago.

Amorim je bil v zadnjih tednih glavni kandidat za prihod na mesto trenerja angleškega prvoligaša, še posebej po tem, ko je Xabi Alonso podaljšal zvestobo Bayerju iz Leverkusna.

56-letni Klopp bo po koncu sezone zapustil Liverpool. Foto: Reuters

Liverpool se je sicer v lov za novim trenerjem podal konec januarja, ko je Jürgen Klopp na veliko presenečenje naznanil, da se bo letos poleti poslovil od kluba, ki ga je prevzel leta 2015 in ga v tem času dvignil na pota stare slave. "Razumem, da je v tem trenutku za veliko ljudi to velik šok, a lahko razložim ali vsaj poskusim razložiti. Všeč mi je popolnoma vse v tem klubu, vse v tem mestu, vse na naših navijačih, obožujem ekipo, obožujem osebje. Rad imam vse. A to je odločitev, ki sem jo moral sprejeti. Gre za to, da mi, kako naj rečem, zmanjkuje energije. Že dlje časa sem vedel, da bom moral enkrat to narediti. Vem, da tega dela ne morem opravljati znova in znova in znova in znova. Po letih, ki smo jih preživeli skupaj, in po vseh stvareh, ki smo jih prestali, je raslo spoštovanje do tega kluba, do navijačev in najmanj, kar vam dolgujem, je resnica – in to je resnica," je takrat v izjavi za javnost dejal Klopp, ki naj bi si po koncu sezone, v kateri se z Liverpoolom bori še za naslov angleškega prvaka in za lovoriko lige Europa, vsaj za leto dni odklopil od nogometa.

