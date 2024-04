Navdušenci nad nogometno igro danes odštevajo ure do začetka spopadov četrtfinala lige prvakov. Ples kroglic je odločil, da se bosta v boju za polfinale spopadla velikana Real Madrid in Manchester City, ki sta si nasproti stala tudi v preteklih dveh sezonah. Beli balet zagotovo ni pozabil na razplet zadnje sezone, ko je v polfinalu na povratni tekmi na stadionu Etihad lanskega 17. maja proti sinjemodrim klonil s kar 0:4 in doživel svoj najhujši poraz v zgodovini lige prvakov. Lani so se na koncu lovorike veselili varovanci Pepa Guardiole, leto pred tem ko sta se ekipi prav tako srečali v polfinalu lige prvakov, pa se po pravi drami najprej napredovanja, potem pa tudi evropskega naslova veselili nogometaši Real Madrida.

Zdaj se bosta ekipi pomerili še stopničko prej kot v zadnjih dveh sezonah, na Santiago Bernabeu pa navijači pričakujejo velik spektakel, ki za mnoge predstavlja finale pred finalom. "Obračuni z Manchester Cityjem nam prikličejo tako dobre kot slabe spomine. Če sem iskren, je bil to nasprotnik, ki si ga res nismo želeli, in vem, da oni mislijo isto za nas. To je obračun, ki ga je večina pričakovala v finalu, a se bo zgodil že zdaj. Manchester City je odlična ekipa, a tudi mi imamo svoje prednosti, res se veselim tekme," je pred srečanjem o nasprotnikih spregovoril nogometaš Reala Rodrygo.

Rodrygo je prepričan, da Real čaka srečanje z najboljšo ekipo na svetu. Foto: Reuters

"Obračun z najboljšo ekipo na svetu"

Ta je prepričan, da Real čaka obračun z najboljšo ekipo na svetu. "Tu ni nobenih vprašajev, so aktualni prvaki, res jih spoštujemo. Na igrišču nimajo slabega igralca, znajo nadzorovati potek tekme in žoge. Igrajo lep nogomet, a so res zahteven nasprotnik. Zoprno je, da se moramo pomeriti z njimi, a verjamem v naše moštvo," je še dodal nogometaš Reala, ki je pred dvema letoma kot nogometaš s klopi prispeval pomemben delež ob napredovanju kraljevega kluba, potem ko je zadel kar dvakrat v razmiku 90 sekund in nato še izsilil prekršek za najstrožjo kazen. "Tista tekma je spremenila ogromno stvari v mojem življenju, tudi moj status v nogometu. Ljudje so me začeli gledati z drugačnimi očmi," je še dodal Rodrygo.

Ekipi sta se v ligi prvakov do zdaj pomerili desetkrat, štirikrat je zmagal angleški klub, trikrat španski, na treh tekmah pa gledalci niso dočakali zmagovalca. Medtem ko je Real s 14 naslovi najtrofejnejša ekipa tekmovanja, pa so meščani v prejšnji sezoni prvič v zgodovini stopili na evropski prestol. "Ljudje rečejo, zdaj si osvojil ligo prvakov in da je dovolj. Ne, ni dovolj. Kar se tiče zgodovine, smo na evropski sceni še precej novi, nismo kot klubi, ki dominirajo že 40, 50 let, a lani nam je odleglo, ker nam je le uspelo," je pred srečanjem na konec lanske sezone pogledal trener Manchester Cityja Pep Guardiola, ki je s Cityjem v ligi prvakov dobil zadnjih deset tekem, niz pa so angleški prvaki začeli ravno v lanski sezoni, ko so se znesli nad belim baletom.

Pep Guardiola z Manchester Cityjem brani naslov prvaka. Foto: Reuters

Spomin na zadnji obračun

Španski strateg je ob tem opozoril, da je skoraj nemogoče, da bi sinjemodri tudi tokrat povsem zaustavili Real, tako kot so ga na zadnjem medsebojnem obračunu. "Da bi Real dvakrat premagali na isti način, je skoraj nemogoče. Zmagati na tak način samo enkrat je ogromno, kaj šele dvakrat. Napram lanski sezoni imamo nove igralce, prav tako tudi oni, to bo povsem druga tekma," je prepričan Guardiola.

"Vsi vedo, kako močni so v prehodu v napadalno polovico z Rodrygom, Bellinghamom in Viniciusom. Moramo poskusiti in jih raniti, jih kaznovati za napake, jim dati vedeti, da smo tam zato, da dosežemo zadetke," je še dodal Španec, ki bo skušal s Cityjem ostati neporažen še na 25. zaporedni tekmi v vseh tekmovanjih v tej sezoni. Pri Cityju je pod vprašajem nastop Joška Gvardiola, zagotovo na zelenici ne bo Kyla Walkerja, prav tako je poškodovan Nathan Ake. Carlo Ancelotti bo pred domačimi navijači pogrešal le Thibauta Courtoisa in Davida Alabo, ki sta težje poškodovana, na treninge se je vrnil Dani Ceballos, po suspenzu na zadnji tekmi la lige pa se v zasedbo vrača tudi Vinicus Jr.

Verjetni začetni postavi: Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Vinicius Jr, Rodrygo Manchester City: Ederson; Lewis, Stones, Dias, Akanji; Silva, Rodri, De Bruyne; Doku, Haaland, Foden

