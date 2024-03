Začenja se boj za polfinale, poslastica na Old Traffordu

Na Otoku bodo danes in jutri v ospredju tekme četrtfinala pokala FA. Danes bo v ospredju obračun na Etihadu, kjer bo pri Manchester Cityju gostoval Newcastle. Wolvesi se bodo pomerili z drugoligašem Coventryjem. Obračun z drugoligašem pa čaka tudi Chelsea, ki se bo v nedeljo spopadel z Leicesterjem, za konec pa se obeta še poslastica na Old Traffordu med Manchester Unitedom in Liverpoolom.

Na Etihadu bo Manchester City gostil Newcastle. Sinjemodri so v osmini finala s 6:2 izločili Luton, kar pod pet zadetkov se je takrat podpisal Erling Haaland, Newcastle pa so po enajstmetrovkah izločili drugoligaša Blackburn. Od začetka lanske sezone je Man City zmagal na vseh zadnjih devetih tekmah pokala FA s skupnim izidom 31:3, v tej sezoni pa je zasedba Pepa Gudardiola neporažena na zadnjih 21 tekmah. Manchester City lahko danes postane prva ekipa v tem tekmovanju, ki bi se šestič zapored uvrstila v polfinale. Newcastle je proti angleškim prvakom dobil le tri od zadnjih 37 medsebojnih srečanj v vseh tekmovanjih. A dve od teh zmag so srake dosegle v pokalnih tekmovanjih, tudi v tej sezoni, ko so bili v ligaškem pokalu na začetku sezone boljše z 1:0. Zadnja ekipa, ki je v eni sezoni iz obeh angleških pokalnih tekmovanj izločila Manchester City, je bil v sezoni 1992/93 Tottenham.

Erling Haaland je v osmini finala dosegel kar pet zadetkov. Foto: Reuters

V nedeljo bodo oči uprte na Old Trafford

V nedeljo pa bo v središču pozornosti dogajanje na Old Traffordu, kjer bo Manchester United gostil Liverpool. Rdeči vragi so se med najboljših osem ekip zavihteli po zmagi z 1:0 nad Nottingham Forestom, Liverpool pa je s 3:0 izločil drugoligaški Southampton. Manchester United je v zadnjem času dvignil svojo formo, na zadnjih devetih tekmah v premier ligi se je podpisal kar pod sedem zmag. A tokrat ga čaka velik zalogaj, saj v Manchester prihaja drugouvrščena ekipa premier lige Liverpool. Ta je v zadnjih šestih četrtfinalih pokalnega tekmovanja šestkrat zmagal. Na zadnji medsebojni tekmi sta se ekipi decembra v angleškem prvenstvu razšli z izidom 0:0.

V primeru neodločenega rezultata po rednem delu bodo ekipe igrale podaljšek. Če tudi takrat ne bo znan zmagovalec, se bodo izvajali strele z bele točke.

Naslov brani Manchester City, najuspešnejša ekipa tega tekmovanja Arsenal, ki je pokal FA v zrak v zgodovini dvignil 14-krat, je v tretjem krogu izpadel z Liverpoolom.

Angleški pokal FA, osmina finala:

Sobota, 16. marec:

Nedelja, 17. marec