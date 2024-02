Čista fantazija! Neverjetno, kaj je uspelo Haalandu.

Norveški zvezdnik Erling Haaland je dosegel na gostovanju v Lutonu kar pet zadetkov in se v zgodovino Manchester Cityja vpisal kot prvi nogometaš, ki je zadel petkrat v polno kar na dveh tekmah. Pred tem je na lanskoletni tekmi lige prvakov petkrat zatresel mrežo Leipziga

