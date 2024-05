Moyes zapušča West Ham, prihaja Julen Lopetegui

Objava je prišla po visokem porazu West Hama proti londonskim mestnim tekmecem Chelseajem z 0:5. West Ham trenutno na lestvici angleškega državnega prvenstva zaseda deveto mesto z 49 točkami, a ni zmagal v zadnjih štirih krogih, s čimer se mu je izmaknil nastop v evropskih tekmovanjih v prihodnji sezoni.

🚨⚒️ Official: David Moyes will leave West Ham at the end of the season on mutual agreement with the club.



Julen Lopetegui has agreed terms to become new West Ham manager, as revealed earlier today. pic.twitter.com/olKbmWlSdF