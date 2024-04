Brazilski nogometaš Thiago Silva je napovedal odhod iz angleškega velikana Chelseaja, sta igralec in klub sporočila na družbenih omrežjih. Izkušeni osrednji branilec je k Londončanom prišel leta 2020 iz Paris Saint-Germaina in od takrat na Stamford Bridgeu zbral 151 nastopov.

V turbulentnih časih je bil pri modrih iz Londona osrednja figura v osrčju obrambe, svoj odhod pa je pospremil zelo čustveno. V posnetku na družbenih omrežjih je dejal, da bi se nekoč rad vrnil v klub v drugačni vlogi.

Zdaj 39-letni nogometaš je v prvi sezoni s Chelseajem postal zmagovalec lige prvakov, potem ko je v finalu v Portu londonski klub premagal Manchester City z 1:0.

"Chelsea mi ogromno pomeni. Sem sem prišel z namenom ostati le kakšno sezono, na koncu pa sem tu ostal štiri sezone skupaj z družino. Pri vsem, kar sem tu storil, sem dal od sebe vse, vse pa ima svoj začetek, osrednji del in konec," je ob napovedi slovesa dejal Brazilec.

To sezono je za Chelsea odigral 34 tekem v vseh tekmovanjih in dosegel štiri gole. V zadnjem času ni veliko igral in je bil med rezervisti londonskega kluba, ki trenutno na lestvici angleškega prvenstva zaseda deveto mesto.

V karieri je branilec nosil dres matičnega Fluminenseja, ki si prizadeva za njegovo vrnitev po izteku pogodbe z Londončani, v tujini pa je bil poleg PSG še član Porta, Dinama iz Moskve in Milana. Za svoje klube je zbral 710 nastopov.

Za svojo izbrano vrsto je Silva odigral 113 tekem in dosegel sedem golov.

Preberite še: