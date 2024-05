Fiorentini se je pridružil Olympiacos

V finalu konferenčne lige se bosta 29. maja v Atenah pomerila Olympiacos in Fiorentina. Grško moštvo je v četrtek doma zmagalo z 2:0 in uspešno branilo prednost dveh golov proti Aston Villi, italijansko pa je po uvodni zmagi nad Club Bruggejem (3:2) na povratni tekmi remiziralo (1:1) in napredovalo.

Konferenčna liga, polfinale (povratni tekmi):

Sreda, 8. maj:

Četrtek, 9. maj:

Nogometaši Olympiacosa so povratno tekmo proti Aston Villi začeli z lepo prednostjo dveh golov, na prvi tekmi so zmagali s 4:2. To pa kljub terenski prevladi gostov še povečali v 10. minuti, ko je zadel Ayoub El Kaabi in grško zasedbo še približal finalu konferenčne lige. Maročan je v 81. minuti udaril še drugič in postavil končnih 2:0, tako da je Olympiacos napredoval s skupnim izidom 6:2.

Fiorentini je zadostoval povratni remi

Fiorentina se je na prvi tekmi polfinala konferenčne lige na domačem terenu namučila z Bruggeom in ga premagala šele v sodnikovem dodatku z zadetkom M'Bala Nzole. Belgijski klub je od 61. minute igral z igralcem manj, ko je drugi rumeni karton prejel Raphael Onyedika.

Fiorentina si je priigrala prvo finalno vstopnico. Foto: Guliverimage Povratno srečanje so bolje odprli Belgijci, ki so v 20. minuti povedli prek Hanasa Vanakena. Vse do 85. minute je kazalo, da bomo v Bruggeu spremljali podaljške, nato pa je Brandon Mechele storil prekršek za najstrožjo kazen, ki jo je v novo prednost Fiorentine v skupnem seštevku obeh tekem pretvoril Lucas Beltran. V sodnikovem podaljšku je nato rdeči karton pri domačih prejel Denis Odoi. Ostalo je pri 1:1 in Italijani so se s skupnih 4:3 prebili v finale.

Finale bo 29. maja v Atenah.