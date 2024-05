Solze tekle v potokih, čustveno slovo velikana

Ob boku dvoboja za naslov angleškega prvaka med Manchester Cityjem in Arsenalom je današnje nogometno dogajanje na Otoku zaznamovala tudi zadnja tekma stratega Liverpoola Jürgna Kloppa, ki se je po devetih letih na čelu Redsov v čustvenem slovesu poslovil od Anfielda in kluba iz mesta Beatlesov.

Ne glede na to, ali ga obožujete ali sovražite, je slovo Jürgna Kloppa in njegovo udejstvovanje na čelu Liverpoola zadnjih devet let močno zaznamovalo dogajanje v evropskem klubskem nogometu. Nemški strateg je na čelu angleškega velikana spisal zgodbo, ki je Anfield v zadnjih letih po dolgem obdobju kriz in težav popeljala nazaj v vrh evropskega nogometa. Ko se je nemški strokovnjak leta 2015 usedel na klop angleškega prvoligaša, je bil ta daleč od obdobja stare slave. Liverpool pred tem kar osem let ni igral v izločilnih bojih lige prvakov, v premier ligi pa je bil v šestih sezonah pred tem le enkrat uvrščen med najboljših pet ekip.

Miren esta toma del You’ll Never Walk Alone de Anfield para despedir a Jürgen Klopp.



Eriza la piel, literal.



pic.twitter.com/9C0yHCtUVx — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 19, 2024

Assim foi recebido o Liverpool em sua chegada para o último jogo de Jürgen Klopp no comando.pic.twitter.com/rbKwFHbxyV — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) May 19, 2024

Jürgen Klopp po eni največjih zmag v svoji trenerski karieri maja 2019 v polfinalu lige prvakov. Foto: Guliverimage

Zatem je počasi, a vztrajno gradil ekipo, ki je v sezonah, ki so sledile, stopala vse višje in višje. Šestinpetdesetletni strateg je tako v sezonah na čelu kluba iz Anfielda osvojil vse, kar se je praktično osvojiti dalo. Leta 2018/19 je klub po 14 letih popeljal do naslova v ligi prvakov, v sezoni, ki je sledila, je Liverpool po dolgih 30 letih čakanja postal angleški prvak. V vitrine kluba iz mesta Beatlesov pa je pripeljal tudi pokalno lovoriko, z Liverpoolom je postal tudi svetovni klubski prvak, zmagovalec angleškega ligaškega pokala in še bi lahko naštevali. V tem času je karizmatični Nemec, ki je vedno brez dlake na jeziku, z angleškim klubom nanizal številne nepozabne zmage.

Januarja napovedal odhod

Po dolgoletnem udejstvovanju karizmatičnega Nemca na čelu angleškega velikana je letos januarja sledil šok. "Po sezoni odhajam," je takrat sporočil Klopp in razžalostil večino navijačev Liverpoola, ki so se nadejali, da bo 56-letni strokovnjak vsaj še nekaj let vztrajal na čelu kluba, s katerim je v tem času osvojil sedem velikih trofej.

Foto: Reuters

*That* moment for Jurgen Klopp. ❤️🥺 pic.twitter.com/6XC0AUYz9i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2024

Ob potrditvi svoje odločitve za Liverpoolfc.com je že januarja Klopp orisal razloge za to in tudi odločitev, da naznani svoj odhod, pri čemer je posebej poudaril potrebo po jasnosti ob prvi priložnosti, da se ustvarijo pogoji za pravočasen prehod. "Razumem, da je v tem trenutku za veliko ljudi to velik šok, a lahko razložim – ali vsaj poskusim razložiti. Všeč mi je absolutno vse na tem klubu, vse v tem mestu, vse na naših navijačih, obožujem ekipo, obožujem osebje. Rad imam vse. A to je odločitev, ki sem jo moral sprejeti. Gre za to, da mi, kako naj rečem, zmanjkuje energije."

"Že dlje časa sem vedel, da bom moral enkrat to narediti. Vem, da tega dela ne morem opravljati znova in znova in znova in znova. Po letih, ki smo jih preživeli skupaj, in po vseh stvareh, ki smo jih prestali, je raslo spoštovanje do tega kluba, do navijačev in najmanj, kar vam dolgujem, je resnica – in to je resnica," je v izjavi za javnost povedal Nemec, ki je ob tem zatrdil, da njegova odločitev ni plod kakršnihkoli zdravstvenih težav. "Zdrav sem, no, kolikor je človek v mojih letih lahko zdrav," se je pošalil Klopp, ki je pred prihodom v Liverpool kot trener vodil še Borussio Dortmund (2008–2015), pred tem pa Mainz (2001–2008).

Liverpool se je danes poklonil Kloppu:

Fotogalerija 1 / 10

Klopp je v zadnjih letih z Liverpoolom močno premešal karte v vrhu evropskega klubskega nogometa, njegova "nesreča" je bila dejstvo, da je v Angliji deloval v istem času, kot je Pep Guardiola krmaril na čelu Manchester Cityja, s katerim je Liverpool ves čas bil bolj ali manj (ne)uspešno borbo, Nemec pa se lahko kot edini "pohvali", da je v obdobju zadnjih sedmih sezon kot edini prekinil vladavino sinjemodrih na Otoku. Klopp je ob prevzemu mesta trenerja navijačem sporočil: "Pomembno je, da dvomljivci postanete verniki, da začnete verjeti. Če bom čez štiri leta še na tem mestu, bo v naših vitrinah vsaj ena lovorika," je leta 2015 dejal Klopp, ki je nato svoje obljube v veliki večini tudi izpolnil. Delo v Liverpoolu je povezano s stalnim pritiskom, da živiš v skladu z bogato zgodovino kluba, Nemec pa je s svojim pristopom ekspresno osvojil srca angleškega kluba. Ti svojega ljubljenca ob slovesu postavljajo tudi ob bok velikana Billa Shanklyja, ki je Liverpool sploh postavil na nogometni zemljevid.

Kako velik je za navijače Redsev Klopp, je bilo opazno že pred današnjo zadnjo tekmo z Wolvesi, ko so navijači Liverpoola klubskemu avtobusu na poti do stadiona, pripravili pravi špalir, čustveno dogajanje in obujanje spominov pa se je nato preselilo tudi na kultni Anfield, kjer so se ob izvedbi klubske himne You'll Never Walk Alone oči zarosile tudi Nemcu. Še bolj čustveno je bilo po srečanju, ko so se Nemcu na stadionu poklonili s posebno proslavo, vse zbrane pa je nagovoril tudi Klopp. Še posebej emotivna sta bila ob njegovem slovesu kapetan Virgil Van Dijk in Trent Alexander-Arnold, ki sta potočila tudi nekaj solz.

Pareciera que el Liverpool hoy tenga chances de ganar la Premier League. Pero no. Es solo por amor a Klopp. Anfield lo despide. pic.twitter.com/e3RLLAbL28 — Pablo Giralt (@giraltpablo) May 19, 2024

Final you’ll never walk alone of the klopp era 🥲 pic.twitter.com/SpOHAViTrP — Kloppholic (@Kloppholic) May 19, 2024

What a crowd for Jurgen Klopp's final game pic.twitter.com/n95vOv5n5v — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) May 19, 2024

Liverpool je v času vladavine Kloppa užival v številnih nepozabnih trenutkih, ki so jim danes navijači nadeli končno ločilo. Med njimi smo izpostavili tri, ki so med drugim močno zaznamovali dobo Nemca na klopi Redsev:

Zmaga nad Borussio Dortmund v dramatičnem četrtfinalnem dvoboju lige Europa (2015/16)

V svoji prvi sezoni z Liverpoolom se je Klopp takoj osredotočil na trofeje, ki bi jih ekipa lahko dosegla. Liverpool se je aprila v četrtfinalu Lige Evropa pomeril s Kloppovim nekdanjim klubom Borussio Dortmund. Rdeči so na prvi tekmi v gosteh iztržili neodločeno 1:1 pri letošnjem finalistu lige prvakov.

Med povratno tekmo na Anfieldu je impresiven napad Dortmunda takoj pokazal svojo kakovost in dosegel dva zadetka v desetih minutah. Močan napad Dortmunda pod vodstvom Pierra-Emericka Aubameyanga je s svojo nenadnostjo uspel utišati domače občinstvo. V drugem polčasu so se Redsi vrnili, ko je v 48. minuti zadel Divock Origi, vendar pa je Dortmund ponovno vzpostavil vodstvo prek Marca Reusa in 30 minut pred koncem povišal izid na 3:1. Kloppovi varovanci se niso predali in Anfield na čelu s Kopom je v tistem trenutku podprl svoje ljubeljence. Liverpool je še pred iztekom 90 minut dosegel dva zadetka in izenačil izid na 3:3, Klopp pa je dvomljivce spremenil v vernike. V podaljšku je nato Hrvat Dejan Lovren s spektakularnim strelom z glavo dosegel zadetek za zmago in Liverpoolu zagotovil uvrstitev v polfinale.

Odrešenik vratar Alisson – dramatična zmaga proti West Brom Albionu za uvrstitev v ligo prvakov (2020/21)

Ko je Liverpool po dolgotrajni prestopni sagi leta 2018 izgubil Phillipeja Coutinha, ki je odšel k Barceloni, so mnogi podvomili o njihovem statusu med najboljšimi klubi. Vendar so Redsi ta denar uporabili za prihoda branilca Virgila Van Dijka in vratarja Alissona, ki sta močno zaznamovala Kloppovo dobo.

Kljub temu je imel Liverpool zaradi pomanjkanja globine v ekipi in finančne moči drugih klubov veliko vzponov in padcev. Sezona 2020/21 je bila ena izmed slabših sezon, v kateri je ekipi poveljeval Klopp. Ker niso mogli ponoviti slave iz prejšnje sezone Premier lige, ko so osvojili naslov, so bili hud boj za uvrstitev za mesta, ki vodijo v ligo prvakov.

Ko se je tekma na stadionu Hawthorns z West Bromom iztekala pri izidu 1:1, je bilo Liverpoolovo upanje za uvrstitev v ligo prvakov vse manjše. Klopp je zato ob zadnjem kotu Liverpoola naprej poslal tudi vratarja Alissona, ki je nato s strelom z glavo Liverpoolu prinesel pozno dramatično zmago, ki še danes velja za enega najbolj nepozabnih in najbolj cenjenih trenutkov v Kloppovi eri.

Eden največjih preobratov v zgodovini lige prvakov (2018/19)

Četudi ob najavi slovesa ni želel govoriti o najbolj posebnih trenutkih na čelu angleškega kluba, pa verjetno ob omembi teh zagotovo ne bi izpustil nepozabnega polfinala lige prvakov v sezoni 2018/19, v kateri je nato Liverpool postal prvak. Poslastica polfinala tistega leta je pripadla Barceloni in Liverpoolu, ki je na povratni tekmi poskrbel za enega največjih preobratov v zgodovini lige prvakov. Katalonska zasedba je takrat na prvi tekmi 2. maja 2019 na Camp Nouu na krilih izjemnega Lionela Messija Liverpoolu prizadejala hudo zaušnico in si pred povratno tekmo priigrala prednost s 3:0.

A Liverpool je 7. maja 2019 poskrbel za enega največjih preobratov v zgodovini angleškega kluba po letu 2005, ko je v finalu lige prvakov v Istanbulu proti Milanu zaostajal že z 0:3, a do konca tekme izenačil in takrat slavil po izvajanju enajstmetrovk. Nogometaši Liverpoola so leta 2019 na Anfieldu Barcelono premagali s kar 4:0 in se zavihteli v veliki finale. "Fantom sem pred tekmo dejal, da smo se znašli pred nemogočo misijo, a da imajo zato, ker so to pač oni, vseeno priložnost. V življenju sem si ogledal ogromno tekem, a se ne morem spomniti, da bi bila kakšna podobna tej," se je smejalo karizmatičnemu Nemcu, ki je z Liverpoolom zatem po zmagi v finalu nad Tottenhamom (2:0) prišel do evropske krone.

Dogajanje v času Kloppa na Otoku: Ekipa Velike trofeje Naslovi v premier ligi zapravljen denar Man City 15 5 652,3 milijona evrov Liverpool 7 1 422 milijonov evrov Chelsea 6 1 1,16 milijarde evrov Man United 4 0 1188,9 milijona evrov Arsenal 2 0 821,3 milijona evrov Tottenham 0 0 570,3 milijona evrov Najdražje okrepitve Liverpoola v času Kloppa: 1. Darwin Nunez – 98,8 milijona evrov

2. Virgil van Dijk – 87,2 milijona evrov

3. Alisson – 77,6 milijona evrov

4. Dominik Szoboszlai – 69,7 milijona evrov

5. Naby Keita – 61,3 milijona evrov

6. Diogo Jota – 52,3 milijona evrov

7. Fabinho – 45,7 milijona evrov

8. Luis Diaz – 43,6 milijona evrov

9. Cody Gakpo – 43 milijonov evrov

10. Mohamed Salah – 42,9 milijona evrov

Liverpool bo prevzel dozdajšnji trener Feyenoorda Arne Slot. Foto: Guliverimage

Nemški strateg je po devetih letih tako danes še zadnjič stopil na Anfield in v izjemno čustvenem slovesu pozdravil navijače pred znamenitim Kopom. 56-letni nekdanji nogometaš si bo, kot je napovedal, zdaj vzel vsaj leto dni premora, ki ga bo namenil času z družino. "Če bi me vprašali, ali bom še kdaj delal kot trener, bi v tem trenutku dejal, da ne. Ampak ne vem, kako bo, nisem še bil v tem položaju. Zagotovo pa vem, da ne bom nikoli treniral drugega kluba v Angliji. To je stoodstotno. Prevelika sta ljubezen in spoštovanje do Liverpoola," je poudaril Klopp.

"Ali bom še delal? Seveda, poznam se, ne morem le posedati. Nekaj bom že našel. Toda kluba ali reprezentance vsaj eno leto ne bom vodil. To je to," je že med sezono dejal karizmatični Klopp, ki je trenersko žezlo predal v roke Nizozemca Arneja Slota. "Upam, da boste Arneja naslednjo sezono pozdravili in podprli tako kot ste mene. Od prvega dne. Rad vas imam in vem, da ne bom nikoli hodil sam."

Klopp chanting arne slot. F*cking hero man pic.twitter.com/uGpSHfBo43 — Kloppholic (@Kloppholic) May 19, 2024

Preberite še: