Glasovali bodo o ukinitvi sistema VAR

O potencialni ukinitvi sistema VAR v premier ligi bo glasovalo 20 klubov na skupščini, Wolverhampton je namreč tudi uradno dal zahtevo vodstvu prve angleške lige, je poročal britanski BBC. Pri Wolverhamptonu trdijo, da so VAR sicer uvedli v dobri veri in z dobrimi nameni, a da je prinesel številne nenamerne negativne posledice, ki škodijo odnosu med navijači in nogometom.

Var so uvedli leta 2019, da bi pomagal sodnikom pri pomembnih odločitvah, vendar se je v tej sezoni zgodil niz kontroverznih incidentov, so zapisali pri BBC. "Cena, ki jo plačamo za majhno povečanje točnosti odločitev, je v nasprotju z duhom naše igre," so zapisali pri Wolverhamptonu.

Vodstvo lige je poudarilo, da sprejema zaskrbljenost zaradi sistema VAR, toda v popolnosti podpira tehnologijo in bo s sodniško organizacijo delalo na izboljšavah.