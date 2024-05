Manchester City korak do naslova, Chelsea pa kot zadnji Evropi

V angleški premier ligi je do konca le še en krog, pred tem so med tednom odigrali nekaj zaostalih tekem. Izjemno pomemben obračun v boju za lovoriko sta v torek v Londonu igrala Tottenhamu in Manchester City. Sinje modri so zmagali z 2:0, oba gola je zabil norveški as Erling Haaland. City ima zdaj na vrhu lestvice dve točki prednosti pred Arsenalom. V sredo zvečer je Chelsea z 2:1 premagal Brighton, Manchester United pa s 3:2 Newcastle. Modri iz Londona so se tako utrdili na šestem mestu.