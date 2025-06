Pogajanja za Šeška napredujejo, oglasil se je Zahović

Slovensko nogometno reprezentanco danes čaka prijateljska tekma z Luksemburgom, za nastop pa ne bo kandidiral Benjamin Šeško, ki po poročanju Sportkluba z izbrano vrsto zaradi poškodbe kolena ni odpotoval v Luksemburg. Bild je v teh dneh poročal, da so si pri Leipzigu želeli, da Šeško sploh ne bi odpotoval na reprezentančno akcijo. Leipzižani s Slovencem niso tvegali niti na prijateljski tekmi Leipziga v Braziliji proti Santosu, na kateri je Šeško počival.

Slovenec je že več tednov tarča odmevnih govoric o selitvi iz Nemčije, med glavnimi snubci pa je londonski Arsenal, ki se na vse pretege trudi, da bi okrepil njihove napadalne vrste. Po poročanju Romana na omrežju X pogovori med vsemi tremi stranmi napredujejo. "Dogovor še ni sklenjen, niti ni pričakovati, da bi se dokončno zgodil ta konec tedna, a dogovarjanje napreduje," je zapisal Romano. Arsenal naj bi bil za mladega Slovenca pripravljen odšteti nekje med 80 in sto milijoni evrov.

🚨🔴⚪️ Understand Arsenal are now advancing in negotiations for Benjamin Šeško after initial concrete talks reported last week.



Discussions underway and proceeding well between all parties involved, player & clubs.



No agreement yet now or expected this weekend; but advancing. pic.twitter.com/ts98ABs1X2