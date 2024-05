Guardiola najboljši trener premier lige

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola je v Angliji še petič prejel posebno čast. Izbrali so ga za najboljšega trenerja v angleški premier ligi, potem ko je v nedeljo z ekipo Manchester City četrtič zapovrstjo slavil naslov prvaka.

Nekdanji trener Barcelone in Bayerna Münchna je v izboru premagal stratege, kot so Mikel Arteta iz Arsenala, Andoni Iraola iz Bournemoutha, Unai Emery iz Aston Ville in Jürgen Klopp iz Liverpoola.

"To je nekaj, kar želim deliti. Še posebej z Mikelom Arteto za neverjetno delo, ki ga je opravil do zadnje tekme, ko nas je spravil v položaj, ko smo morali iti do naših meja," je dejal Guardiola.

"V veliko čast mi je biti z vsemi skupaj in osvojiti ta pokal. V prihodnje bomo to nagrado branili po najboljših močeh," je dejal trener iz Španije, ki ni pozabil tekmecem čestitati za priznanje.

"Seveda, zahvalil bi se Jürgenu Kloppu za nepozabne bitke mnogo, mnogo let. Ne smem pozabiti Unaija Emeryja, ki je spet naredil nekaj neverjetnega, da je Aston Villo pripeljal v ligo prvakov. In Andoni Iraola, z Bournemouthom v njegovi prvi sezoni v premier league, kaj je naredil, ko se je vrnil po težkem začetku sezone."

City je zmagal na zadnjih devetih tekmah v pravkar končani sezoni in ostal nepremagan zadnjih 23 tekem, da bi zdržal hud izziv tako Arsenala kot Liverpoola.

Zmaga nad West Hamom v zadnjem krogu s 3:1 je klubu zagotovila dve točki prednosti pred Arsenalom.

Končali so pri 91 točkah in štirikrat presegli mejo 90 točk pod vodstvom Guardiole, ki je dobil 225 od svojih 304 tekem premier lige pri Cityju, 29 več kot naslednja najuspešnejša ekipa v tem obdobju.

Guardiola je petič postal najboljši trener angleške premier lige, potem ko mu je ta naziv pripadel tudi v sezonah 2017/18, 2018/19, 2020/21 in 2022/23.

Je drugi najuspešnejši trener v zgodovini angleškega nogometa, s Cityjem je osvojil šest naslovov prvaka premier leagie, zaostaja le za slovitim sirom Alexom Fergusonom, ki je Manchester United popeljal do 13 naslovov angleškega prvaka.

