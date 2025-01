Bochumu po incidentu z vžigalnikom za zeleno mizo tri točke

Nogometaši Bochuma so zmagovalci ligaške tekme z Unionom Berlinom, je danes potrdilo športno razsodišče nemške bundeslige. V ozadju zgodbe je vžigalnik, ki je s tribun Berlinčanov zadel v glavo vratarja Bochuma Patricka Drewesa, zato je njegovo moštvo tekmo za zeleno mizo dobilo z 2:0.

Tekma se je 14. decembra na zelenici sicer končala z 1:1, a so se v Bochumu nad izidom pritožili. Njihovega vratarja je v 92. minuti v glavo zadel vžigalnik, vratar je potreboval zdravniško pomoč, tekma pa je bila prekinjena za 25 minut.

Vratar se nato ni več vrnil na igrišče, arbitraža pa je divjanje navijačev kaznovala z zmago z 2:0 za Bochum. V Berlinu so še vedno mnenja, da je bila tekma odigrana do konca, pa čeprav brez Patricka Drewesa, ki ga je zamenjal napadalec Philipp Hofmann, saj je Bochum vse možne menjave med tekmo že opravil.

Vratar trdi, da se mu je po udarcu vrtelo, da mu je bilo slabo in da ga je bolelo prav tam, kjer ga je zadel vžigalnik. Foto: Guliverimage

Obenem pri Unionu dvomijo, da je bila poškodba res tako huda in da naj bi vratar poškodbo zaigral, zato se z odločitvijo ne strinjajo. Tudi pregled v bolnišnici ni pokazal nobene poškodbe, vratar pa trdi, da se mu je po udarcu vrtelo, da mu je bilo slabo in da ga je bolelo prav tam, kjer ga je zadel vžigalnik.

Doslej zadnjeuvrščeni Bochum se je na lestvici z novima točkama izenačil s predzadnjim Holstein Kielom, ki ga je v zimskem prestopnem roku okrepil donedavni branilec Celja David Zec, dve točki več od omenjenih ekip ima Heidenheim, s katerim se je v konferenčni ligi pomerila Olimpija. Berlinčani so eno mesto izgubili in so zdaj 13.