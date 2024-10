Luka Elsner znova ustvarja čudeže v Franciji

Mladi slovenski nogometni trener Luka Elsner je z Reimsom v tej sezoni največje pozitivno presenečenje francoskega prvenstva. Ekipo je prevzel pred dobrimi tremi meseci in jo že popeljal do visokega četrtega mesta. Zaostaja le za tremi resničnimi velikani francoskega nogometa, to so Monaco, PSG in Marseille. Za razliko od obdobja, ko je pri Le Havru opozarjal nase zlasti z jekleno obrambo, pa z Reimsom, ki je v petdesetih letih prejšnjega stoletja dvakrat celo zaigral v evropskem finalu, pred tremi desetletji pa bankrotiral in zaživel v novi preobleki, blesti z napadalno igro, polno priložnosti in zadetkov.

Francija ne ploska prvič Luki Elsnerju kot trenerju, ki preseneča in povzroča težave favoritom. S tem ima že ogromne izkušnje. Z majhnim Amiensom je po nepričakovani smoli, ko se je pred štirimi leti vmešala pandemija koronavirusa, nesrečno izpadel iz elite, nato pa v drugi ligi z Le Havrom navduševal do te mere, da je podrl kopico rekordov, ga popeljal do naslova drugoligaškega prvaka in postal trener leta.

Luko Elsnerja so v sezoni 2022/23 izbrali za najboljšega trenerja druge francoske lige. Foto: Guliverimage

Uspehe je še naprej nizal tudi v prvi ligi, najstarejšemu francoskemu nogometnemu klubu priigral obstanek, utrdil zlasti obrambo, saj je imel klub iz Normandije deveto najboljšo med francosko elito, nato pa je po koncu sezone 2023/24 sprejel ponudbo iz Reimsa. Odločil se je za selitev h klubu, ki lahko seže še globlje v žep in ga naprej ženejo višje ambicije. Tako se je preselil v novo okolje in hitro zablestel.

V hrbet gleda le trem velikanom

Veselje nogometašev in navijačev Reimsa po nedeljski zmagi nad Montpellierem. Foto: Guliverimage V uvodnem krogu je resda izgubil proti Lillu, a so bili to le porodni krči. Nato je sledila rapsodija. Na naslednjih šestih tekmah, vključno z zadnjo, ko je v nedeljo doma odpravil Montpellier s 4:2, je osvojil kar 14 točk, na lestvici pa se povzpel na imenitno četrto mesto. Francija je znova priča novemu Elsnerjevemu čudežnemu podvigu. Reims zaostaja le za pravimi velikani. To so Monaco, PSG in Marseille.

Reims ima v tej sezoni deseto najvrednejšo ekipo v francoskem prvenstvu (127,7 milijona evrov po oceni Transfermarkta). V tem pogledu z naskokom izstopa branilec naslova PSG (892,5 milijona evrov), tudi prvi favorit za osvojitev naslova, zelo visoko sta tudi Monaco, trenutno vodilno moštvo francoskega prvenstva (358,2), in Marseille (306,3), edini francoski klub, ki se lahko pohvali z evropsko krono. Omenjeni trije velikani francoskega nogometa so po sedmih krogih tudi edini, ki so na lestvici Ligue 1 višje od Reimsa.

Luis Enrique, ki vodi izbrance, katerih tržna vrednost znaša skoraj 900 milijonov evrov, se je v tej sezoni z Reimsom Luke Elsnerja razšel z 1:1. Parižani so izenačili v 68. minuti. Foto: Guliverimage

Elsnerjeva četa je na visokem četrtem mestu, ki zagotavlja Evropo, zadovoljstvo navijačev pa je še toliko večje, saj je Reims v tem trenutku pred številnimi dražjimi ekipami, ki so v napovedih pred začetkom prvenstvom kotirale bistveno višje in pričakovale, da bodo na lestvici pred Elsnerjevimi varovanci.

Izjemen niz na krilih Japoncev

Na tekmah Reimsa je zaradi Keita Nakamure in Junye Ita vse več japonskih navijačev. Foto: Guliverimage Elsner pri Reimsu računa na ogromno tujcev. Prevladujejo Afričani, ki jih je v Franciji ogromno, med njegovimi varovanci pa so tudi nekateri, ki prihajajo z drugih celin. Zelo pomembna igralca sta na primer japonska krilna igralca Keito Nakamura in Junya Ito, trenutno pa je poškodovan najdražji igralec Reimsa, 19-letni Brazilec Gabriel Moscardo, ki nastopa kot posojeni nogometaš PSG, pred prihodom v Evropo pa je opozarjal nase pri Corinthiansu. Vreden je 15 milijonov evrov.

Elsner je v Reimsu na trenerskem položaju nasledil Willa Stilla, belgijsko-angleškega posebneža, ki je v trenerski svet vstopil z znanjem, pridobljenim prek analitičnih računalniških nogometnih igric, nato pa se dokazal tudi v pravem nogometu. V Franciji mu je šlo tako dobro, da je Reims vodil kar dve leti.

Luka Elsner je na odgovornem položaju nasledil deset let mlajšega belgijsko-angleškega posebneža Willa Stilla. Foto: Guliverimage

Ker pa so bile želje Reimsa še večje, želi namreč zaigrati v Evropi, se je moral mladi strateg (Still bo prihodnji teden dopolnil šele 32 let in v tej sezoni vodi Lens) posloviti. Vodstvo se je odločilo za deset let starejšega Slovenca, ki se v Franciji počuti kot riba v vodi in francosko nogometno okolje doživlja malodane kot domačin. Za zdaj mu gre odlično.

Elsner: Moji igralci so si to zaslužili

V sezono je vstopil s porazom proti Lillu, nato pa je sledil imeniten niz, v katerem je na šestih tekmah osvojil kar 14 točk. Foto: Guliverimage Če je v Le Havru osrednjo moč videl v obrambi, ima zdaj v Reimsu opravka z razigranim napadom. Zaploskal je že 14 zadetkom varovancev. Povprečno dvema na tekmo. Le PSG, Marseille in Nice so jih dosegli več. "Presrečen sem, da smo si zmožni priigrati veliko priložnosti. Zadnjo tekmo bi lahko dobili tudi s 6:2," je povedal po nedeljskem uspehu proti Montpellieru (4:2).

"Dosegamo veliko zadetkov, nogomet se igra ravno zaradi njih, zdaj pa je napočil trenutek, da se poveselimo z igralci, ki so si to še kako zaslužili. Zaslužili so si tako visoko uvrstitev na lestvici, toliko zmag. To so si zaslužili tudi navijači. Vsi skupaj lahko zdaj le uživamo," ne skriva zadovoljstva 42-letni slovenski strateg, ki je v domovini vodil Domžale in Olimpijo, nato pa se podal na dolgo pot dokazovanja v tujino, ki jo je začel na Cipru, nato pa se prek Belgije ustalil v Franciji.

Stadion Auguste-Delaune v Reimsu sprejme 20.159 gledalcev. Se bo na njem prihodnje leto igrala tudi Evropa? Foto: Guliverimage

Na trenerski poti je pridobil ogromno izkušenj, zato se zaveda, da ne bo vedno tako in da bo treba pokazati pravi odziv, ko bodo nastopili težavni trenutki in bodo njegovi nogometaši naleteli na težko premostljive ovire. Za zdaj mu gre imenitno, saj je največje pozitivno presenečenje lige.

"Dobro igramo. A nočemo si postavljati pritiska. Godi nam, da imamo enako število točk kot Marseille (oba sta jih zbrala po 14, op. p.), a nismo še niti blizu desetemu krogu, zato je pred nami še ogromno dela," meni 20-letni napadalec iz Slonokoščene obale Oumar Diakite, eden izmed štirih strelcev na zadnji tekmi.

Kako so si nogometaši Reimsa dali duška v slačilnici po zadnji zmagi:

Olepšali praznično slovesnost

Nogometaši Reimsa so 20. oktobra z Auxerrom z zadnjo zmago, naslednji izziv jih čaka po koncu reprezentančnega premora, še olepšali praznično slovesnost na stadionu Auguste-Delaune. Po novem ga krasi tudi spomenik Justa Fontaina, legendarnega francoskega nogometaša in nekdanjega kralja strelcev, ki je dobršen del kariere odigral prav v dresu Reimsa.

« Il partage sa victoire avec nous » : avec sa statue de Just Fontaine, Reims a son deuxième Ange au sourire

➡️ https://t.co/CDyxLAqKHF pic.twitter.com/1SoN5XxtkE — Le Parisien (@le_Parisien) October 7, 2024

Na 152 tekmah je dosegel 145 zadetkov, trikrat postal francoski prvak, dvakrat osvojil francoski pokal, dvakrat bil prvi strelec tekmovanja ter igral tudi v evropskem finalu leta 1959, ko je Reims izgubil proti madridskemu Realu z 0:2. Reims je nekdaj, v petdesetih letih prejšnjega stoletja, spadal med najboljše evropske klube, v velikem evropskem finalu je zaigral dvakrat in obakrat potegnil krajšo proti Realu.

Reims je dvakrat zaigral v velikem evropskem finalu. Nazadnje leta 1959, ko je v Stuttgartu z 0:2 izgubil proti Realu. Foto: Guliverimage

Francoski prvak je bil nazadnje leta 1962, v tem stoletju pa še čaka na večji dosežek. Tako v Franciji kot tudi v Evropi. Morda ga, če se dan pozna po jutru, dočaka prav pod vodstvom Elsnerja, ki je z Reimsom dobil tisto, kar je pogrešal pri Le Havru. Zdaj vodi moštvo, ki ima večjo tržno vrednost, a tudi višje ambicije.