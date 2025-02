Maribor in Olimpija zaradi navijačev ob 2.650 evrov

Namestnik disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije (NZS) Matej Brajnik je danes izdal kazni po 19. krogu Prve lige Telemach. Najvišjo kazen sta prejela Maribor in Olimpija, ki bosta morala zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev skupaj odšteti 2650 evrov.

Tako Mariborčani kot Ljubljančani bodo morali kazen plačati zaradi prižiganja bakel. Ljubljančani so bili kaznovani tudi zaradi aktiviranja topovskega udara in večkratnega žaljivega skandiranja. Pri obeh klubih so upoštevali predkaznovanost, pri Olimpiji tudi olajševalne okoliščine.

Foto: Aleš Fevžer

Tudi nekateri drugi klubi bodo morali plačati nekaj kazni. Tako Mura kot Nafta bosta ob 1000 evrov zaradi žaljivega skandiranja, prižiganja bakel in manjkajočih akreditacij igralcev, medtem ko so muraši ob tem metali še kozarce ob rob igrišča, je še zapisal namestnik disciplinskega sodnika NZS.

Skupno je 610 evrov kazni prejelo tudi Primorje, od tega 250 za nešportno vedenje navijačev, 360 pa zaradi rumenih in rdečih kartonov na tekmi proti Olimpiji. Oba igralca, ki sta bila izključena, Ishaq Rafiu in Edvin Suljanović, bosta počivala eno tekmo.