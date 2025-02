V Banjaluki je vse pripravljeno na največjo evropsko tekmo Borca. Na razprodanem Mestnem stadionu se bo v večernih urah stiskalo deset tisoč gledalcev. Kar desetina jih bo navijala za Olimpijo, tako da bodo Ljubljančani deležni ogromne podpore, na častni tribuni pa ne bo manjkalo političnih veljakov. Napovedana sta prihoda Milorada Dodika in Aleksandra Vučića, predsednikov Republike Srbske in Srbije. Trener Olimpije Victor Sanchez je navdušen, da imajo v Banjaluki vrhunsko pripravljeno igralno površino, o kateri lahko na treningih v Stožicah le sanja. "To je darilo za nas," je dejal Španec. V obeh taborih so optimistični, na papirju in tudi na stavnicah pa se večje možnosti za uspeh pripisujejo zmajem.

To bo velik spektakel. Največji, odkar Borac iz Banjaluke nastopa v Evropi. Dvoboj med Borcem in Olimpijo si bosta v živo ogledala tudi predsednika Republike Srbske Milorad Dodik in predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Danes ju čaka naporen program, saj se bosta najprej ob srbskem dnevu državnosti udeležila slavnostne akademije v dvorani Borik, v petek pa se bosta še uradno sestala, nato pa skupaj odpotovala v Srbijo, kjer 15. februarja proslavljajo dan državnosti. Dodik je velik navijač in podpornik Borca. Klub iz Banjaluke brez njegove pomoči v Evropi ne bi mogel dosegati takšnih rezultatov in osvajati naslovov v Bosni in Hercegovini.

Nogometaši Olimpije so v sredo opravili trening na stadionu v Banjaluki:

"Največja tekma v zgodovini nogometa v BiH"

Trener Borca Mladen Žižović v tej sezoni v konferenčni ligi še ni izgubil domačega dvoboja. Foto: Guliverimage O tem, da se bo danes v Banjaluki, glavnem mestu Republike Srbske, zagotovo pisala zgodovina, pričajo že evforične besede trenerja Borca Mladena Žižovića. "Pred nami je največja tekma v zgodovini nogometa v BiH. Čaka nas tekmec, ki je v ligaškem delu osvojil deset točk in je v dobri formi. Neguje napadalen nogomet in zna igrati na rezultat. Ni kaj, Olimpija ima zelo dobro ekipo, polno kakovostnih tujcev," domači strateg zelo spoštuje Olimpijo.

Na ljubljanski klub ga sicer vežejo lepi spomini. Pred petimi leti, ko je vodil Zrinjski iz Mostarja, predstavnika Bosne in Hercegovine z južnega dela države, je v kvalifikacijah za evropsko ligo v Stožicah izločil zeleno-bele (3:2). Zdaj želi zagreniti življenje Ljubljančanom še s klubom, ki prisega na rdeče-modre drese. "Tako kot vsak klub pa ima tudi Olimpija svoje slabosti. V Banjaluki so izgubljali že tudi mnogo boljši klubi. Zakaj ne bi premagali še Olimpije?" je Žižović predstavil cilj Borca. Želi doseči pozitiven rezultat in poskrbeti, da bi se o potniku v osmino finala konferenčne lige odločalo prihodnji četrtek na povratni tekmi v Stožicah.

Slovenski legionar Sandi Ogrinec, ki ga v Banjaluki spremljajo zvesti navijači, se bo danes pomeril z Olimpijo. Foto: Guliverimage

Računa tudi na dva slovenska legionarja. V uradni enajsterici se je zasidral Sandi Ogrinec, ki se je v BiH preselil iz Avstrije, pred tem pa se dokazoval tudi pri Mariboru, Bravu in Krškem, pri Borcu pa nastopa tudi Gregor Bajde, ki je v zadnjem obdobju igral manj zaradi zdravstvenih težav.

Doffo: Ta dežela mi je dala veliko

Agustin Doffo zelo dobro pozna Banjaluko, saj je pred leti nastopal v prvenstvu Bosne in Hercegovine. Foto: R. P. Banjaluko na drugi strani v vrstah Olimpije odlično pozna Agustin Doffo. Marljivi Argentinec je nepogrešljiv člen zvezne vrste Olimpije, pred prihodom v Slovenijo pa je nase opozarjal prav v Bosni in Hercegovini. To je počel v dresu Tuzle Cityja, kjer je dobro spoznal tamkajšnji nogomet. "Lepo se je vrniti v državo, kjer si nekoč že igral nogomet. Ta država (BiH, op. p.) mi je dala veliko. Ker pa poskušam kot nogometaš Olimpije zmagati na vsaki tekmi, zaradi tega ne bo nobenega popuščanja," Južnoameričan dobro pozna ligo v BiH in poudarja, da se igra malce bolj fizično kot v 1. SNL, hkrati pa je tudi več dolgih predložkov in drugih žog.

Z Olimpijo želi zvečer dominirati na dobro pripravljenem igrišču. "Si zaslužimo status favorita? Ne vem, to moramo pokazati na igrišču," pojasnjuje ljubljenec navijačev Olimpije, ki slovi po nepopustljivosti in v zvezni vrsti kot po tekočem traku prekinja napade tekmecev. Zelo spoštuje moštvo Borca, veseli ga, da je tekma razprodana in da bodo tribune Mestnega stadiona polne, na njih pa bo kar tisoč navijačev Olimpije. "Radi bi jih osrečili."

Sanchez: To je za nas darilo

Victor Sanchez želi izkoristiti šibkosti v obrambi Borca. Foto: R. P. Da bi lahko v četrtek spremljali dobro predstavo Ljubljančanov, napoveduje tudi njegov trener Victor Sanchez. "To, da je v Banjaluki tako dobro pripravljena površina, je za nas darilo," je Španec vesel, da ima opravka s povsem drugačnimi pogoji, kot jih ima sicer na igriščih za trening v Stožicah. Kot zaprisežen ljubitelj tenisa je na novinarski konferenci v Banjaluki vse skupaj šaljivo primerjal z Roland Garrosom. Raje bi igral v Wimbledonu, torej treniral na travnati površini, tako pa ima opravka s peskom, simbolom načetih igrišč za trening v Stožicah, na katerih se njegovi varovanci ne morejo kakovostno pripravljati. Prejšnji teden so zato za nekaj dni skočili tudi na trening na Hrvaško.

Borac je v spomladanskem delu v nasprotju z Olimpijo, ki je nanizala prvenstveni zmagi nad Primorjem in Koprom, odigral zgolj pokalno tekmo z drugoligašem in napredoval. Sanchez je tako videl premalo, da bi lahko okusil vsa orožja prvaka BiH. "Nimamo veliko informacij, a pričakujemo njihovo najboljšo predstavo. Borac že od začetka sezone igra dobro. Je tekmovalna ekipa, ki je lahko stabilna v obrambi, hkrati pa nevarna tudi v napadu," bo poskušal z dominantno igro, ki si jo lahko na dobro pripravljenem igrišču v nasprotju s številnimi prizorišči v Sloveniji tudi privošči, izkoristiti zlasti njihove šibkosti v obrambi.

Današnjo zgodovinsko tekmo Borca in Olimpije v Evropi bosta v živo spremljala tudi Milorad Dodik in Aleksandar Vučić. Foto: Guliverimage "Takšno igrišče, kot je v Banjaluki, je za nas darilo," se veseli evropskega spektakla v Banjaluki, ki ga bo spremljalo okrog deset tisoč gledalcev, med njimi pa bo najmanj tisoč Slovencev. Začelo se bo ob 21. uri, povratna tekma pa se bo prihodnji četrtek začela nekoliko prej, ob 18.45, torej ob isti uri, kot bodo danes Celjani v knežjem mestu gostili Apoel iz Nikozije.