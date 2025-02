Namestnik disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije (NZS) Matej Brajnik je klubom izdal kazni po 22. krogu Prve lige Telemach. Najvišjo kazen je prejel Maribor, ki bo zaradi nešportnega in neprimernega obnašanja navijačev plačal 2200 evrov.

Mariborčani so kazen prejeli zaradi dogajanja na tekmi proti Muri, ki so jo dobili z 2:0. Po zapisu namestnika disciplinskega sodnika NZS bodo vijoličasti ob 2200 evrov zaradi večkratnega žaljivega skandiranja, razvijanja transparentov z žaljivo vsebino, metanja plastike na igrišče in večkratnega prižiganja bakel.

Muraši bodo morali prav tako zaradi podobnih razlogov plačati 700 evrov, pri čemer je namestnik disciplinskega sodnika kot olajševalno okoliščino upošteval izjavo kluba.

Nafta bo morala zaradi prižiganja bakel plačati 250 evrov v blagajno NZS.

Preberite še: