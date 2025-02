Radomlje podaljšale pogodbo trenerju Slavicu

"Veseli me, da smo podaljšali pogodbo z glavnim trenerjem Darjanom Slavicem. Darjan je v lanski sezoni klub prevzel v izjemno zahtevnem položaju in kljub temu obdržal prvoligaški status. Kljub bolečemu porazu v nedeljo smo tudi v tej sezoni večkrat dokazali, da imamo kakovostno moštvo in še naprej trdno verjamemo v potencial te ekipe in strokovnega vodstva," je pojasnil športni direktor Grega Marinšek.

Radomlje so trenutno osme v prvi ligi, v soboto bodo gostile Maribor.