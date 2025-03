Domžalčani šokirali vodilno Olimpijo, primorski derbi brez zmagovalca

Danes sta bili odigrani dve prvoligaški tekmi, ki sta nedavno odpadli zaradi premočnega vetra (Primorje - Koper) in povišanega števila obolelih igralcev (Domžale - Olimpija). Primorski derbi v Ajdovščini zmagovalca pa ni dal, ekipi sta se namreč razšli z neodločenih 1:1, v Domžalah pa je prišlo do presenečenja, saj je do danes najslabša ekipa lige gladko, s 3:1 premagala vodilne Ljubljančane, ki imajo tako pred nedeljskim večnim derbijem le šest točk prednosti pred Mariborom.

1. SNL, prestavljeni tekmi (21. in 22. krog):

Sreda, 5. marec:

Olimpija je po lanskem 6. oktobra, ko jo je v Ljubljani z 1:0 premagal Koper, danes doživela šele drugi poraz v tej sezoni 1. SNL. Četo Victorja Sancheza so s 3:1 premagale Domžale, ki so bili do danes najslabša ekipa 1. SNL. Z zmago so se Domžalčani le odlepili z dna lestvice in prehiteli Nafto, Olimpija pa se na večni derbi z Mariborom (v nedeljo, 9. marca) podaja z le šestimi točkami prednosti pred vijoličnimi.

Zasedba Dejana Dončića je ob Kamniški Bistrici povedla v deseti minuti, ko je mrežo Matevža Vidovška zatresel Danijel Šturm. Ljubljančani so se nato za izenačenje mučili 50 minut, zanj pa je s svojim dvanajstim golom v sezoni le poskrbel najboljši strelec 1. SNL Raul Florucz. A že deset minut kasneje je na sceno spet stopil Šturm in zadel za novo vodstvo domačih, zmago teh pa je v 79. minuti potrdil 19-letni vezist Gal Kranjčič.

Navijači Primorja danes niso dočakali prve zmage rdeče-črnih v letu 2025. Foto: Aleš Fevžer

V Ajdovščini je bila narava danes bolj usmiljena do nogometašev Primorja in Kopra, kot je bila sredi februarja, ko so morali primorski obračun zaradi premočne burje prestaviti na boljše čase. A namesto burje so domače navijače v deveti minuto tekme ohladili Koprčani, ki jih je v vodstvo popeljal francoski vezist Ahmed Sidibe. Domači se niso predali, in do odmora izenačili z zadetkom Harisa Kadrića, prve zmage v sezoni 2025 pa podporniki redeče-črnih vseeno niso dočakali, primorski derbi se je končal z neodločenih 1:1. Primorje je tekmo končalo z igralcem manj, v 79. minuti je moral zelenico po drugem prejetem rumenem kartonu zapustiti Haris Dedić.

Že v prvi polovici prvega polčasa so domači zaradi močnega udarca v glavo od svojega vratarja ostali brez Alexandra Stožiniča, ki ga je po daljši prekinitvi nadomestil Maj Fogec.

Že v prvi polovici prvega polčasa so domači ostali brez Alexandra Stožiniča. Foto: Aleš Fevžer

Koper s točko ostaja četrti z 38 točkami oziroma je pet točk oddaljen od tretjega Brava, Primorje pa ima 26 točk in s tem 11 več od devetouvrščene Nafte.

1. SNL, prestavljeni tekmi (21. in 22. krog):

Sreda, 5. marec:

Lestvica: