En mesec po prvoligaških bodo v Sloveniji v letu 2025 zaživela še drugoligaška prizorišča. Po jesenskem delu vlada pri vrhu ogromna gneča. Jesenski prvak Aluminij bo v petek v lokalnem spopadu pričakal ptujsko Dravo, blizu vrha pa so tudi Grosupeljčani. Danes se bodo pomerili s Slovanom, za katerega po novem nastopa tudi Mustafa Nukić, obračun pa bo slavnosten, saj bo potekal na prenovljeni zelenici in prvič pod novopostavljenimi žarometi. Pestro bo tudi v soboto in nedeljo.

Jesenski prvak Aluminij, ki je v jesenskem delu zbral enako število točk kot Gorica, bo skušal v prestižnem sosedskem spopadu ob 18. uri upravičiti vlogo favorita proti ptujski Dravi. Trener Kidričanov Jura Arsić je okrepil zasedbo s številnimi zimskimi novinci, med njimi sta tudi izkušeni branilec Aljaž Krefl (posoja iz Celja) in mladi up Mure Nal Lan Koren (posoja iz Mure), prav iz Drave pa se je k vodilnemu drugoligašu iz soseščine preselil Simon Rogina. Ptujčani se v spomladanski del podajajo z novim trenerjem. Kurente, ki so na lestvici nevarno blizu dna razpredelnice, bo v 2. SNL reševal Hrvat Zoran Tomić.

Aluminiju kaže najbolje po jesenskem delu. Se bodo Kidričani ekspresno vrnili med elito? Foto: Vid Ponikvar

Brinje Grosuplje so prezimili na visokem petem mestu, najvišje v klubski zgodovini, danes pa bodo prvič zaigrali na domačem stadionu pod žarometi. Jeseni so še potekala gradbena dela, tako da so nastopali v Ivančni Gorici, zdaj pa je napočil slovesen trenutek, ko bodo lahko goste v kraju, kjer je doma tudi prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin, sprejeli na prenovljenem domačem stadionu. Slovesnost v Grosupljem bo začinila še vrnitev Mustafe Nukića na igrišča. Nekdanji napadalec Olimpije se po enoletni odsotnosti vrača v tekmovalni pogon v dresu Slovana.

Poleg Drave je pozimi prišlo še do nekaterih trenerskih menjav v drugoligaških klubih. Nov strateg Beltincev je tako Simon Dvoršak, zadnjeuvrščeni Tolmin je prevzel Srb Vladimir Madžarević, pri Iliriji sedi po novem na trenerskem stolčku Darko Karapetrović, ki je v sredo v pokalu izgubil proti Olimpiji (0:3), Triglav je za glavnega trenerja dokončno potrdil Darijana Matića, ki ga v soboto čaka zahtevno gostovanje v Novi Gorici, pri Krki pa je vlogo športnega direktorja, ki jo je vrsto let opravljal Sašo Udovič, prevzel Miloš Kostić.

Žan Benedičič, pred leti tudi mladi up slovitega Milana, se je vrnil v Kranj. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Sobotni derbi bo v Novi Gorici med vrtnicami in Triglavom, pri katerem bo kariero nadaljeval stari znanec slovenskih prvoligaških zelenic Žan Benedičič, "bolgarski" Tabor, ki je v osmini finala pokala namučil vroče Celjane (2:3), bo gostoval v Slovenskih Konjicah.

Izmed drugoligaških klubov sta med tednom iz pokalnega tekmovanja izpadla Tabor in Ilirija, prihodnji teden pa bosta na delu Aluminij (gostovanje pri Mariboru) in Bistrica (gostovanje pri Dobrovcih).

Druga liga, 17. krog:

Petek, 28. februar:

Sobota, 1. marec:

Nedelja, 2. marec:

Lestvica: