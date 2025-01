Italijanski klubski velikan Inter, pri katerem je vrsto let izstopal slovenski nogometni vratar Samir Handanović, ki se je vpisal med klubske legende, že nekaj časa sestavlja seznam želja, s katerimi želi pomladiti obrambno vrsto. Na njem je tudi Jaka Bijol, ki mu italijanski mediji pripisujejo možnost selitve med črno-modre, a naj bi italijanski prvak vendarle dal prednost nekomu drugemu. To je Šved Isak Hien, branilec Atalante, ki ga jeseni čakata prav posebna obračuna s sovrstnikom iz Koroške.

Začetek leta 2025 je oznanil tudi začetek zimskega prestopnega roka, v katerem so znova oživele številne govorice o morebitnih prestopih. Že dlje časa se v njih omenja Jako Bijola. Slovenski branilec je bil po izjemnih nastopih na Euru 2024 deležen številnih pohval. Njegova tržna vrednost se je povzpela, na vrata Udineseja trka vse več snubcev, tako da je vse bližje trenutek, ko bi lahko Korošec zapustil Videm. Morda že to zimo, najverjetneje pa poleti. Bi lahko kariero nadaljeval pri Interju? Italijanski prvak se namreč že dolgo omenja kot eden njegovih največjih snubcev, a naj bi v zadnjih tednih na San Siru zapihal drugačen veter, veliko bolj naklonjen ideji, da bi obrambo milanskega velikana okrepil nekdo drug.

Milanski Inter je v polfinalu italijanskega superpokala v četrtek premagal Atalanto z 2:0. Foto: Reuters

Ko je Inter v četrtek v polfinalu italijanskega superpokala v Savdski Arabiji premagal Atalanto (2:0), je bil posebne pozornosti deležen Šved Isak Hien. Branilec Atalante je odigral celotno tekmo, po poročanju Tuttosporta pa 25-letni Skandinavec, ki je od Bijola starejši le nekaj tednov, kotira kot prvi kandidat za prihod na San Siro.

Jeseni ju čakata dvoboja z ogromnim vložkom

O tem je prepričan tudi Massimo Paganin, nekdanji branilec tako Interja kot tudi Atalante, ki zelo ceni 25-letnega Šveda. Kaj pa meni o Jaki Bijolu, obrambnem stebru Udineseja in slovenske izbrane vrste?

Isak Hien je pred prihodom v Bergamo igral za Verono. Je Šved, njegov oče prihaja iz Gane, stari starši pa iz Burkine Faso. Atalanta zanj zahteva vsaj 30 milijonov evrov. Obeta se ji velik zaslužek, saj je zanj lani plačala devet milijonov evrov. Foto: Guliverimage "Bijol ima drugačne karakteristike od Hiena. Ni tako hiter, a lahko pokaže več kakovosti v gradnji igre. Pri tem, kdo je primeren za Inter, je treba upoštevati tudi težo dresa, ki ga nosi nogometaš. Ali se bo lahko igralec spoprijel s pritiskom, realnostjo, ki jo predstavlja Inter," je nekdanji italijanski branilec med vrsticami dal vedeti, da ima Šved Hien, ki z Atalanto blesti v italijanskem prvenstvu, kjer je pri vrhu, odlično mu gre v ligi prvakov, osvojil pa je tudi ligo Europa, več izkušenj z igranjem velikih tekem.

Bijol se je v prejšnji sezoni z Udinesejem potegoval za obstanek, letos pa bi lahko zamenjal klubsko okolje. Poleg Interja se omenja še nekaj italijanskih velikanov, tudi Napoli in Lazio, za samozavestnega Korošca pa naj bi se zanimali tudi nekateri klubi v Nemčiji in Angliji. Videmčani bi lahko za Bijola zahtevali visoko "odškodnino", vsaj 30 milijonov evrov, kar bi bil tudi nov slovenski rekord.

Hien je lani z Atalanto osvojil ligo Europa. Foto: Guliverimage

Zanimivo pa je, da se bosta Bijol in Hien letos večkrat merila drug proti drugemu. Ne le v serie A, ampak tudi v državnih dresih, saj bosta Slovenija in Švedska tekmici v kvalifikacijski skupini za SP 2026, v kateri bosta še Švica in Kosovo. Vsi dvoboji bodo odigrani jeseni, prvo mesto pa zagotavlja neposreden nastop na SP. Drugo mesto pelje v dodatne kvalifikacije. Hien slovi po fizični dominantnosti, tako da Benjamina Šeška in druščino čaka veliko zahtevnega dela.

Zanj se zanima tudi Atletico

Švedski branilec pa ni zanimiv le za Inter, temveč za še en klubski velikan – španski, ki ga Slovenija dobro pozna. Il Corriere dello Sport poroča, da se zanj zanima tudi Atletico Madrid Jana Oblaka, a tudi pravi, da ga Atalanta ne bi prodala ta mesec, ampak šele poleti. In to za najmanj 40 milijonov evrov. Pogodba z Atalanto ga veže do leta 2028.

Milanski Inter želi v letu 2025 pomladiti obrambno vrsto. Foto: Reuters

Trener milanskega Interja Simone Inzaghi, ki išče naslednika Francesca Acerbija in Stefana de Vrija, bi lahko tako po Robinu Gosensu iz Bergama pripeljal še eno veliko okrepitev. Šveda Hiena. Inter v prvenstvu za vodilno Atalanto zaostaja eno točko, a je odigral tekmo manj, v ponedeljek pa bo v Savdski Arabiji odigral finale italijanskega superpokala in skušal postati prvi, ki bi omenjeno lovoriko osvojil kar štirikrat zapored.