V lanskem poletju se je nadarjeni slovenski nogometaš Luka Topalović iz domžalskega prvoligaša preselil v vrste Interja iz Milana, Domžalčani pa so takrat zapisali, da so prejeli milijonsko odškodnino. Za 18-letnega kapetana slovenske reprezentance U19 pa se zdaj po poročanju hrvaškega Nacionala zanimajo pri naših južnih sosedih in tudi v Bosni in Hercegovini. Njihova želja je, da bi igral za njihovo izbrano vrsto.

Luka Topalović je bil v Domžalah od avgusta 2020. V kadetski ligi je za Domžale na 40 tekmah dosegel 32 zadetkov, za mladince je odigral vsega tri tekme (en gol), saj se je nemudoma preselil v člansko ekipo. V prvi ligi je debitiral 15. maja 2022. V dveh sezonah je pri 18 letih zbral 51 nastopov in se med strelce vpisal trikrat.

V začetku lanskega julija so Domžalčani sporočili novico, da je prestopil v italijanski Inter, kjer se je hitro znašel v novem okolju. V mladinski Ligi prvakov je najboljši strelec milanskega Interja, za katerega je v tej sezoni dosegel tri gole.

Ofenzivni vezni nogometaš je bil rojen v Slovenj Gradcu, njegova starša pa prihajata iz Zabrđa pri Kotor Varošu (Bosna in Hercegovina), zato ima Luka pravico do bosanskega in hrvaškega državljanstva.

Luka Topalović, ko je še igral za Domžale. Foto: Nik Moder/Sportida

Pri hrvaškem Nacionalu so izvedeli, da so se predstavniki Hrvaške nogometne zveze že pogovarjali s starši, da bi Luka oblekel hrvaški dres. Zanimanje naj bi vladalo tudi v BiH.

A je jasno, da se bodo za nadarjenega nogometaša borili tudi v Sloveniji, za katero je igral že v vseh selekcijah. Lani je denimo v izbrani vrsti do 19 let dosegel šest golov. S slovensko reprezentanco ima možnost, da si zagotovi nastop na letošnjem evropskem prvenstvu. Marca ga namreč s soigralci čakajo kvalifikacije v sicer težki skupini 6, v kateri bodo tekmeci Nemčija, Irska in Finska. Najboljša ekipa si bo zagotovila nastop na Euru.