Član Juventusa, ki se najbolje znajde na levi strani sredine igrišča, se je poškodoval na prvi tekmi skupine C proti Angliji, ki jo je slednja proti Srbiji dobila z 1:0. Enaintridesetletniku je koleno obrnilo ob koncu prvega polčasa, na kar je moral v 43. minuti predčasno na klop za rezervne igralce.

Slovenija in Srbija se bosta v drugem krogu skupine C merili v četrtek v Münchnu, tekma pa se bo začela ob 15. uri. Varovanci selektorja Matjaža Keka so v nedeljo v Stuttgartu remizirali z Dansko (1:1).

V zadnjem krogu bosta 25. junija še dvoboja Slovenija - Anglija ter Srbija - Danska.

